Andrei Rațiu, decisiv. Ce-a făcut românul contra unei echipe puternice din Spania

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia bască Real Sociedad. Andrei Raţiu a oferit assist-ul petru golul victoriei.

Madrilenii au câştigat meciul de pe stadionul Anoeta printr-un gol marcat în minutul 84, de Alfonso Espino, jucător intrat în joc abia în minutul 77. Autorul pasei decisive a fost românul Andrei Raţiu, care a fost integralist la învingători şi a fost notat cu 7 de sofascore.

Rayo reuşeşte a doua victorie stagională şi, cu 8 puncte, este pe locul 14 în La Liga, după opt etape. Real Sociedad e pe 18, cu cinci puncte.

Într-un alt meci, Betis Sevilla a obţinut un succes important la Barcelona, cu Espanol, 2-1. Cucho Hernandez (min. 54) şi Abdessamad Ezzalzouli (min. 63) au marcat golurile andaluzilor, în timp ce catalanii au înscris prin Pol Lozano, în minutul 15. Espanyol a ratat un penalti în minutul 90+13, prin Puado.

Ads