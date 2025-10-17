Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei Rayo Vallecano, și-a decis viitorul. Deși s-a vorbit intens despre un posibil transfer în Premier League, internaționalul român a ales să continue aventura în Spania, unde va rămâne încă cel puțin patru sezoane.

Potrivit Digi Sport, Rațiu a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu Rayo Vallecano până în 2029, iar salariul său va crește considerabil — de la 700.000 de euro la 1 milion de euro pe sezon, devenind astfel cel mai bine plătit jucător din lotul lui Rayo Vallecano.

Rayo a refuzat 18 milioane de euro pentru Rațiu

Decizia clubului de a-l păstra pe fundașul român vine după ce Wolverhampton a oferit 18 milioane de euro pentru transferul său, conform Mundo Deportivo. Conducerea formației din La Liga a refuzat oferta, considerând că suma este sub valoarea jucătorului.

Rayo ar fi fost dispus să-l lase să plece doar în schimbul clauzei de reziliere, estimată la 25 de milioane de euro.

