Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:41
944 citiri
Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar
Andrei Rațiu FOTO Facebook echipa nationala

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei Rayo Vallecano, și-a decis viitorul. Deși s-a vorbit intens despre un posibil transfer în Premier League, internaționalul român a ales să continue aventura în Spania, unde va rămâne încă cel puțin patru sezoane.

Potrivit Digi Sport, Rațiu a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu Rayo Vallecano până în 2029, iar salariul său va crește considerabil — de la 700.000 de euro la 1 milion de euro pe sezon, devenind astfel cel mai bine plătit jucător din lotul lui Rayo Vallecano.

Rayo a refuzat 18 milioane de euro pentru Rațiu

Decizia clubului de a-l păstra pe fundașul român vine după ce Wolverhampton a oferit 18 milioane de euro pentru transferul său, conform Mundo Deportivo. Conducerea formației din La Liga a refuzat oferta, considerând că suma este sub valoarea jucătorului.

Rayo ar fi fost dispus să-l lase să plece doar în schimbul clauzei de reziliere, estimată la 25 de milioane de euro.

Cum a redus Ilie Bolojan, pe șest, subvențiile pentru partide. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”
Cum a redus Ilie Bolojan, pe șest, subvențiile pentru partide. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”
Subvenția pentru partide a fost redusă, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, iar tăierea este de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei. Ilie Bolojan a promis o tăiere...
Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum
Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum
George Simion a pus gând rău Curții Constituționale din România și vrea să strângă semnături pentru organizarea unui referendum prin care să desființeze instituția. Simion a declarat...
#Andrei Ratiu, #Rayo Vallecano, #la liga, #contract , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale
  2. Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar
  3. Ion Țiriac acuză lăcomia jucătorilor: „S-a terminat cu sportul! Pierzi în primul tur și îți iei apartament”
  4. Sorana Cîrstea, calificare superbă în semifinale. România are două jucătoare în careul de ași
  5. România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
  6. Mărturie impresionantă a campionului: "Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari și mi-a spus că asta e tot"
  7. Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"
  8. Jaqueline Cristian e în semifinale! Ce s-a întâmplat cu adversara ei, Naomi Osaka
  9. Csikszereda a mai făcut o victimă: cum s-a terminat meciul cu CFR
  10. Schimbare istorică în tenisul mondial. Ce se va întâmpla după aproape 50 de ani