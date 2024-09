”Sonic” Andrei Rațiu a dat primul său gol în campionatul Spaniei, cu un șut formidabil VIDEO

Jucătorul Andrei Raţiu a marcat pentru Rayo Vallecano în meciul cu Osasuna, scor 3-1, din etapa a cincea a campionatului Spaniei.

Poreclit ”Sonic” după părul albastru afișat la Euro 2024 la naționala României, Raţiu a fost integralist și a marcat în minutul 67 primul său gol în campionatul Spaniei, cu o execuţie formidabilă, din afara careului.

Primul gol al echipei Rayo a fost înscris de Mumin, în minutul 50, iar al treilea gol de Lopez, în minutul 90+5. Pentru Osasuna a punctat Garcia (27).

În clasament, Rayo este pe locul 8, cu 7 puncte, iar Osasuna este pe 11, tot cu 7 puncte.

⚽️ Andrei Rațiu | Rayo Vallecano 2-1 Osasuna

Andrei Rațiu has given the lead!pic.twitter.com/tjWOJlSLEr