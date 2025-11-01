Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a pierdut sâmbătă, în deplasare, scor 0-4, meciul disputat în compania formaţiei Villarreal, din etapa a 11-a din La Liga.

După o primă repriză în care gazdele au marcat o singură dată, prin Gerard Moreno, în minutul 22, iar jocul a fost echilibrat, cu posesie mai bună a madrilenilor, Villarreal a tranşat meciul în numai zece minute din partea secundă. Moleiro, în minutul 56, şi Comesana, în minutul 58, au dus scorul la 3-0, pentru ca Ayoze Perez să stabilească rezultatul final în minutul 65, la câteva zeci de secunde după ce intrase în teren.

Villarreal – Rayo Vallecano 4-0, într-un meci în care Andrei Raţiu a fost integralist şi s-a remarcat doar cu un cartonaş galben pentru un fault, în minutul 76.

Villarreal e pe locul secund în campionat, cu 23 de puncte, în timp ce Rayo alunecă până pe poziţia a 11-a, cu cele 14 puncte acumulate.

