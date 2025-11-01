Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul

Autor: Teodor Serban
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 17:49
236 citiri
Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul
Andrei Rațiu FOTO X Rayo Vallecano

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a pierdut sâmbătă, în deplasare, scor 0-4, meciul disputat în compania formaţiei Villarreal, din etapa a 11-a din La Liga.

După o primă repriză în care gazdele au marcat o singură dată, prin Gerard Moreno, în minutul 22, iar jocul a fost echilibrat, cu posesie mai bună a madrilenilor, Villarreal a tranşat meciul în numai zece minute din partea secundă. Moleiro, în minutul 56, şi Comesana, în minutul 58, au dus scorul la 3-0, pentru ca Ayoze Perez să stabilească rezultatul final în minutul 65, la câteva zeci de secunde după ce intrase în teren.

Villarreal – Rayo Vallecano 4-0, într-un meci în care Andrei Raţiu a fost integralist şi s-a remarcat doar cu un cartonaş galben pentru un fault, în minutul 76.

Villarreal e pe locul secund în campionat, cu 23 de puncte, în timp ce Rayo alunecă până pe poziţia a 11-a, cu cele 14 puncte acumulate.

Nota de plată venită de la UEFA pentru România. Ce se va întâmpla la marele meci cu Spania
Nota de plată venită de la UEFA pentru România. Ce se va întâmpla la marele meci cu Spania
Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a hotărât amendarea Federaţiei Române de Fotbal ca urmare a incidentelor de la meciul U-21 dintre România şi Cipru. FRF era...
Sagrada Familia din Spania devine cea mai înaltă biserică din lume. Cu câți metri depășește Catedrala Mântuirii Neamului FOTO/VIDEO
Sagrada Familia din Spania devine cea mai înaltă biserică din lume. Cu câți metri depășește Catedrala Mântuirii Neamului FOTO/VIDEO
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi, 30 octombrie, cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central a fost ridicată la locul său. Capodopera...
#Andrei Ratiu, #Spania, #meci, #roman , #stiri fotbal
Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

