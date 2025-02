Nota primită de ”Sonic” Rațiu după ce a ridiculizat un star al Barcelonei VIDEO

FC Barcelona a preluat conducerea în clasamentul campionatului de fotbal al Spaniei, luni seara, după ce a învins-o la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Rayo Vallecano, echipa internaționalului român Andrei Rațiu.

Atacantul Robert Lewadowski a înscris unicul gol al întâlnirii, în urma unui penalty controversat (28), acordat după intervenția VAR. Acesta este al 20-lea gol marcat de polonez în actuala ediție din La Liga.

Rayo Vallecano a reușit să marcheze la rândul ei, în finalul primei reprize, prin Jorge de Frutos, însă golul a fost anulat pentru un ofsaid pasiv (43). De Frutos a avut șansa egalării în minutul 90+1, în urma unui contraatac, însă mingea lovită cu capul de extrema spaniolă a trecut peste bara transversală a porții gazdelor.

Andrei Rațiu a fost integralist în acest meci și a avut o evoluție foarte bună, reușind să-l anihileze pe brazilianul Raphinha, în banda dreaptă. Mai mult, "Sonic" l-a ridiculizat pe Raphinha cu un dribling spectaculos.

2 magical moments from Andrei Ratiu against Barca. Strenght, stamina, quality and flair pic.twitter.com/yxvmkaMhqR