Nota primită de Andrei Rațiu după victoria uriașă a lui Rayo

Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia valenciană Levante, în etapa a 9-a din La Liga.

Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 12, iar trei minute mai târziu gazdele au avut un gol anulat de VAR, la Carlos Alvarez. Tot de Frutos a stabilit scorul pauzei, în minutul 25, iar în minutul 65 Alvaro Garcia l-a ridicat la 3-0.

Andrei Raţiu a rămas pe teren pentru întreaga durată a meciului şi a fost notat cu 7, iar Levante – Rayo Vallecano s-a terminat 0-3.

Cu a treia victorie stagională, Rayo este pe locul 10, cu 11 puncte. Levante are 8 puncte şi se află pe poziţia a 14-a.

