Rusul din Top 10 ATP ajuns la 4 înfrângeri la rând a avut o criză de nervi nemaivăzută. Cum și-a distrus racheta VIDEO

Tenismenul rus Andrei Rublev (8 ATP) a făcut o criză de nervi după ce a suferit a patra înfrângere consecutivă în circuitul mondial.

Andrei Rublev a fost eliminat în primul tur la turneul ATP 500 de la Barcelona, fiind învins surprinzător de americanul Brandon Nakashima (87 ATP), care s-a impus cu 6-4, 7-6.

Rusul Rublev s-a remarcat în schimb cu o criză de nervi nemaivăzută, distrugându-și racheta cu mai multe lovituri aplicate pe zgura de la Barcelona.

Andrey Rublev: this behavior is "childish stupidity based on emotions."

Also Rublev pic.twitter.com/SX3q2jz830