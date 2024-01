Rusul care a câștigat al 15-lea său titlu ATP

Rusul Andrei Rublev a câştigat al 15-lea său titlu ATP, duminică, la Bank of China Hong Kong Tennis Open, unde l-a învins pe finlandezul Emil Ruusuvuori, scor 6-4, 6-4.

Jucătorul de 26 de ani s-a impus în 78 de minute.

Ruusuvuori a jucat a doua sa finală ATP, după ce a pierdut în faţa lui Joao Sousa la Pune, în 2022.

Congrats to Andrey Rublev on winning his 15th singles title! 🏆

6-4, 6-4 win over Ruusuvuori in the final of Hong Kong. pic.twitter.com/jeq7hDDOUH