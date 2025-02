Tenismenul rus care a condamnat războiul, în luptă cu depresia: ”Am fost într-o buclă, pierdut”

Jucătorul rus de tenis Andrei Rublev a avut uneori dificultăţi în a-şi controla emoţiile în timpul meciurilor, iar accesele sale de furie i-au umbrit jocul. Dar rusul în vârstă de 27 de ani a fost în cea mai bună formă când a câştigat turneul de la Doha, în weekend.

Rublev, întors săptămâna aceasta la Dubai, unde a fost descalificat în semifinala din 2024 după ce a strigat la un arbitru de linie, a declarat că a întors pagina cu privire la acel incident şi la alte probleme care l-au slăbit. „Am fost într-o buclă, pierdut cu mine însumi timp de câţiva ani, nu ştiu, nu am putut găsi calea, nu am înţeles ce să fac, care a fost scopul. S-ar putea să sune un pic dramatic, ca şi cum te-ai întreba care este raţiunea sau scopul vieţii, sau lucruri de genul acesta. E una când se întâmplă o lună, două luni, trei luni. S-ar putea să mai ai răbdare... Când se întâmplă timp de mai mulţi ani, nu mai poţi suporta”, a declarat Rublev pentru cotidianul The National.

Rublev a declarat că a luat antidepresive timp de un an, dar a încetat atunci când acestea nu l-au mai ajutat. Lucrurile au început să se schimbe în iulie anul trecut, după ce a vorbit cu compatriotul său Marat Safin, care s-a retras în 2009. Fostul număr unu mondial Safin nu era străin de crize de furie, după ce a spart zeci de rachete pe teren în timpul carierei sale.

„El m-a ajutat să mă înţeleg pe mine însumi”, spune Rublev, care s-a remarcat prin faptul că în 2022 a condamnat ferm războiul pornit de țara sa în Ucraina.

„A fost un pic ca şi cum aş fi început de la zero. Puţin câte puţin, am reuşit să încep să mă mişc într-o direcţie mai bună. Eu nu sunt fericit. Nu sunt nici bun, nici rău, dar nu mai simt niciun stres, nu sunt anxios, nu sunt deprimat. Sunt doar neutru. Cel puţin am găsit o bază. Este un început”, a adăugat Rublev.

