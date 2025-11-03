Revolta politologului Țăranu la adresa PSD: „Nu înțeleg de ce îl lasă pe acest domn să facă tot scandalul!”

Scandalul pe care-l face Sorin Grindeanu în coaliție este aspru criticat de către Andrei Țăranu, politolog, profesor la SNSPA.

Potrivit cadrului didactic, Sorin Grindeanu este forțat să meargă „pe ouă”.

„Mesajul domnului Grindeanu este cel mai probabil în această cheie electorală, din dorința domniei sale de a obține susținerea PSD. Votul, fără îndoială, îl va obține, dar susținerea și aprobarea PSD-ului este foarte grea. După cum știți, domnul Grindeanu nu este foarte iubit în PSD, nu este simțit ca făcând parte din structurile intime ale PSD, cum era Ciolacu de exemplu. Din acest motiv el are nevoie să își reangajeze PSD-ul nu doar la nivel de voturi, nu doar la nivel de conducere formală, ci și la nivel de relaționare cu partidul. Din cauza asta trebuie să pășească oarecum pe ouă.

Noile scandaluri cu Nicușor Dan, care s-a dus la Drulă, tensiunea care există în interiorul guvernului ș.a.m.d. îl fac să fie foarte atent cum se poziționează în raport cu PSD și cu o parte din pesediștii care până de curând l-ar fi susținut pe Titus Corlățean, dar care s-a retras sau probabil a fost forțat să se retragă. Dar, iată, primari precum Toma sau alții ar fi fost mai degrabă pentru Titus Corlățean și mai puțin pentru Sorin Grindeanu. De asta cred că face această mișcare. Din punctul meu de vedere, reacția nu este una foarte bună”, a declarat Țăranu pentru Știri Pe Surse.

Andrei Țăranu: „Eu nu înțeleg de ce domnul Sorin Grindeanu îl lasă pe acest domn Zamfir să facă tot scandalul!”

În opinia lui Țăranu, PSD nu și-a ales inspirat principalii comunicatori. Profesorul l-a luat în colimator pe Daniel Zamfir.

„Eu nu înțeleg de ce domnul Sorin Grindeanu îl lasă și partidul, în genere, pe acest domn Zamfir să facă tot scandalul de o puternică factură asemănătoare cu AUR, care îl pune într-o situație extrem de penibilă. Înțeleg că este șef de grup parlamentar, dar chiar și așa ar fi trebuit să aibă niște consilieri mai buni și să învețe să comunice. Genul acesta de 'comunicare lătrată', amenințând permanent pe unii și pe ceilalți, îi face rău lui Sorin Grindeanu, dar mai ales PSD-ului”, a transmis analistul politic.

