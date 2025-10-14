Avertismentul politologului Țăranu, după ce PSD s-a declarat partid „conservator”: „Progresismul a devenit o etichetă infamantă”

Autor: Dan Stan
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 13:02
356 citiri
Avertismentul politologului Țăranu, după ce PSD s-a declarat partid „conservator”: „Progresismul a devenit o etichetă infamantă”
Liderul PSD Sorin Grindeanu vrea o atitudine mai fermă în fața Federației Ruse FOTO Facebook /Sorin Grindeanu

PSD a anunțat modificarea statutului: eliminarea ideii de „progresism” și orientarea către „tradiționalism”, respectiv „conservatorism”. Andrei Țăranu, politolog, a comentat pe marginea acestui subiect, care nu face decât să confirme o realitate care există de decenii.

În opinia lui Țăranu, modificarea statutară este doar o clarificare. PSD oricum nu a fost vreodată progresist, consideră profesorul.

„Riscurile nu există. PSD nu a fost niciodată un partid progresist – poate doar puțin pe vremea lui Petre Roman. După aceea, toate guvernele FSN, FDSN, PDSR au avut o linie conservator-naționalistă. Vi-l imaginați pe Adrian Năstase ca progresist? Eliminarea termenului doar pune lucrurile la punct”, a declarat Țăranu, pentru ȘtiriPeSurse.

Noțiunea de „progresism” a devenit o etichetă „infamantă” în cazul PSD, consideră Țăranu.

„Da, problema pentru PSD cu progresismul ține de această etichetă, care a devenit infamantă, inclusiv pentru electoratul PSD, care cel mai probabil nici nu știe ce înseamnă progresist. Din acest motiv, eliminarea pentru ei este un lucru bun”, a declarat politologul.

Țăranu amintește despre un plan al lui Tudose, din trecut, ce subliniază viziunea PSD.

„Știți foarte bine că deja de un an și jumătate Mihai Tudose vorbea să treacă PSD-ul la Partidul Popular European (PPE), spunând că există mai multe legături din punct de vedere ideologic, politic, a politicilor publice cu popularii europeni, decât cu socialiștii, astfel încât chiar dacă vor rămâne la socialiști probabil se vor duce mult mai aproape de linia de centru-dreapta sau chiar dreapta, pentru că asta a fost linia partidului de multă vreme, de 25 de ani”, a continuat profesorul Andrei Țăranu.

PSD, pe urmele AUR?

Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu va deveni suveranist și implicit, nici partidul său, este convins Țăranu.

„Nu cred că PSD va adopta o retorică suveranistă. Grindeanu e un centrist, în sensul românesc al cuvântului. Faptul că se află la guvernare îl obligă să mențină un discurs pro-UE și pro-NATO”,

Ionuț Pucheanu, primarul PSD din Galați, a declarat, de asemenea, că formațiunea sa nu se va alinia la politicile AUR.

„Nu are de-a face cu AUR ideea de a fi de centru-stânga. Cu siguranță noi, ca partid, am fost recunoscuți ca partidul care ținea și cu casa, și cu masa, și cu Biserica. Am cam uitat acestea valori”, a menționat Pucheanu, pentru B1 TV.

PSD este cotat în sondaje cu 16-18%, în urma liderului AUR, cotat cu 40-41%. PNL și USR au fiecare până în 15%, potrivit celor mai recente cercetări sociologice.

Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”
Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”
Președintele Consiliul Județean Maramureș, Gabriel Zetea (PSD), și-a anunțat candidatura pentru o funcție de vicepreședinte la Congresul PSD așteptat în 7 noiembrie. El a anunțat marți,...
AUR în topul sondajelor. Când am putea vedea un guvern din care să facă parte și suveraniștii? „Este greu să recruteze „la bucată” din celelalte partide”
AUR în topul sondajelor. Când am putea vedea un guvern din care să facă parte și suveraniștii? „Este greu să recruteze „la bucată” din celelalte partide”
Conform celui mai recent sondaj INSCOP Research, toamna aceasta pare să aducă o relativă stabilizare a intenției de vot. Dacă ar avea loc acum alegeri parlamentare, 40% dintre alegători ar...
#Andrei Taranu, #PSD, #progresism, #conservatorism, #partidul AUR , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati
a1.ro
Mesaje crestine si urari speciale de Sfanta Parascheva. Marea sarbatoare este praznuita pe 14 octombrie
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertismentul politologului Țăranu, după ce PSD s-a declarat partid „conservator”: „Progresismul a devenit o etichetă infamantă”
  2. O nouă ședință tensionată a coaliției. Subiectele fierbinți care creează tensiuni între PSD și PNL
  3. Primari din PSD și USR au făcut front comun. Atac la adresa lui Bolojan: „Comportament dictatorial! Asta nu e reformă”
  4. Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”
  5. Surpriză! El ar putea deveni prim-ministru al României, în locul lui Ilie Bolojan: „Își dorește”
  6. Plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan și a ministrului de Interne. Autorul este un deputat USR, partener de coaliție cu cei doi
  7. ”PSD e în declin și legea nu-i egală pentru toți”. Concluziile unui politolog după retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia social-democraților
  8. De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile
  9. E Bolojan un premier diferit? „Își proiectează imaginea de tehnocrat auster care „face ce trebuie, nu ce dă bine”, dar bilanțul primelor luni nu confirmă asta”
  10. Competiția pentru Primăria București se intensifică, de data asta în PNL. Stelian Bujduveanu, o alternativă la Ciprian Ciucu?