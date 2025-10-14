Avertismentul politologului Țăranu, după ce PSD s-a declarat partid „conservator”: „Progresismul a devenit o etichetă infamantă”

PSD a anunțat modificarea statutului: eliminarea ideii de „progresism” și orientarea către „tradiționalism”, respectiv „conservatorism”. Andrei Țăranu, politolog, a comentat pe marginea acestui subiect, care nu face decât să confirme o realitate care există de decenii.

În opinia lui Țăranu, modificarea statutară este doar o clarificare. PSD oricum nu a fost vreodată progresist, consideră profesorul.

„Riscurile nu există. PSD nu a fost niciodată un partid progresist – poate doar puțin pe vremea lui Petre Roman. După aceea, toate guvernele FSN, FDSN, PDSR au avut o linie conservator-naționalistă. Vi-l imaginați pe Adrian Năstase ca progresist? Eliminarea termenului doar pune lucrurile la punct”, a declarat Țăranu, pentru ȘtiriPeSurse.

Noțiunea de „progresism” a devenit o etichetă „infamantă” în cazul PSD, consideră Țăranu.

„Da, problema pentru PSD cu progresismul ține de această etichetă, care a devenit infamantă, inclusiv pentru electoratul PSD, care cel mai probabil nici nu știe ce înseamnă progresist. Din acest motiv, eliminarea pentru ei este un lucru bun”, a declarat politologul.

Ads

Țăranu amintește despre un plan al lui Tudose, din trecut, ce subliniază viziunea PSD.

„Știți foarte bine că deja de un an și jumătate Mihai Tudose vorbea să treacă PSD-ul la Partidul Popular European (PPE), spunând că există mai multe legături din punct de vedere ideologic, politic, a politicilor publice cu popularii europeni, decât cu socialiștii, astfel încât chiar dacă vor rămâne la socialiști probabil se vor duce mult mai aproape de linia de centru-dreapta sau chiar dreapta, pentru că asta a fost linia partidului de multă vreme, de 25 de ani”, a continuat profesorul Andrei Țăranu.

PSD, pe urmele AUR?

Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu va deveni suveranist și implicit, nici partidul său, este convins Țăranu.

„Nu cred că PSD va adopta o retorică suveranistă. Grindeanu e un centrist, în sensul românesc al cuvântului. Faptul că se află la guvernare îl obligă să mențină un discurs pro-UE și pro-NATO”,

Ads

Ionuț Pucheanu, primarul PSD din Galați, a declarat, de asemenea, că formațiunea sa nu se va alinia la politicile AUR.

„Nu are de-a face cu AUR ideea de a fi de centru-stânga. Cu siguranță noi, ca partid, am fost recunoscuți ca partidul care ținea și cu casa, și cu masa, și cu Biserica. Am cam uitat acestea valori”, a menționat Pucheanu, pentru B1 TV.

PSD este cotat în sondaje cu 16-18%, în urma liderului AUR, cotat cu 40-41%. PNL și USR au fiecare până în 15%, potrivit celor mai recente cercetări sociologice.

Ads