Concurează pentru România, dar visează să filmeze rechini în Hawaii pentru National Geographic

Înotătorul român Andrei Ungur a absolvit o școală de film în State și visul său este să imortalizeze rechini pentru National Geographic.

Andrei Ungur a reprezentat România la Universiadă la probele de 100 m liber și 100 m spate, iar după ce a absolvit Universitatea Utah, s-a pozat în robă în Oceanul Pacific.

Tânărul este o figură aparte în rândul înotătorilor români. El a absolvit specializarea Film și speră să poată îmbina calitățile sportive cu cele artistice pentru a-și împlini visul: acela de a filma rechini în Hawaii și de a ajunge să lucreze pentru faimoasa revistă National Geographic.

„Tocmai am terminat școala în America, am studiat Film, Film Media Arts. Am ajuns pe o bursă completă pe sport, pe înot. Am primit o bursă completă în Divizia a II-a, după care ulterior după doi ani am reușit să devin mai bun la înot și mi s-a oferit o bursă în Divizia I. La University of Utah. Mai departe, aș vrea să fac documentare, cel mai mult mi-ar plăcea să lucrez la National Geographic, să mă trimită prin junglă, prin Amazon și să filmez. O să-mi fie frică de junglă, dar frica trebuie învinsă”, crede Andrei Ungur.

Visează să se mute în paradisul din Hawaii.

Ads

”Momentan vreau să mă concentrez pe carieră, pe înot, și ulterior tare mult mi-ar place să mă mut în Hawaii, să filmez delfini și rechini și ce mai este pe acolo. Să-mi fac un pic de experiență și cu camere mai bune și cu echipe și după aia, dacă mă vor, foarte bine”, mărturisește tânărul.

Imediat după ce a absolvit Universitatea din Utah, tânărul și-a șocat prietenii prin postarea unor fotografii în mediul online.

„Am vrut să văd Hawaii-ul de când am ajuns în America. Am zis că trebuie, și chiar voiam să mă mut acolo, dar nu am reușit nicicum. Și cum am terminat acuma școala am zis hai, dacă tot am terminat ar fi o perioadă perfectă să merg în Hawaii. Cu două zile înainte am avut ceremonia de premiere și am zis să pun roba pun în bagaj, să o iau cu mine și apoi văd eu ce poze fac”, povestește înotătorul.

În două luni a început să viseze în limba engleză

Andrei, care a reprezentat România la Universiada din vară în probele de 100 m liber și 100 m spate, recunoaște că adaptarea cu America și cu sistemul de acolo s-a făcut mai repede decât se aștepta.

Ads

„După primele două săptămâni deja am început să gândesc în engleză și engleza am învățat-o din seriale și din filme și un pic la școală. După vreo două luni deja am început să visez în engleză și la asta chiar nu m-am așteptat, asta chiar a fost o surpriză”, spune el.

E bun prieten cu Robert Glință

Dacă ar fi să aducă ceva din sportul american în România, acesta ar fi spiritul de echipă.

„Aș aduce aici cultura de echipă. Când am plecat din România, sportul ăsta era individual. Când am ajuns acolo mi s-a spus: ”ăsta nu e sport individual. Noi suntem o echipă, când ai nevoie de noi suntem în spatele tău, când avem nevoie de tine, trebuie să fii în spatele nostru””, adaugă Andrei Ungur.

Recunoaște că nu a avut modele, dar prietenii l-au inspirat să fie mai bun.

„Nu am avut idoli, dar am avut prieteni la care m-am uitat în sus și de la care am luat exemplu și am încercat să învăț de la ei, pentru a deveni mai bun. Unul dintre ei este Robi Glință, cu care m-am antrenat de multe ori la Baia Mare, am făcut și Revelioane în America împreună”, mărturisește înotătorul Andrei Ungur.