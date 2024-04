Medaliat la Europene, trăiește din salariul minim: ”Ori mă mut din țară, ori mă las. Nu se mai poate așa!”

Înotătorul român Andrei Ungur (25 de ani), medaliat cu bronz la Campionatele Europene în bazin scurt de la Otopeni în proba de 100 m spate, în 2023, a dezvăluit dificultățile financiare prin care trece, subliniind faptul că e dispus să renunțe la sportul de performanță.

Săptămâna trecută, la Campionatele Naționale de la Otopeni în bazin de 50 de metri, Ungur a fost pe podium la 50 m fluture și la 50 m spate. „Chiar dacă nu e bazin scurt, cum îmi place mie, e bazinul nostru de acasă", a spus Andrei Ungur, conform Gsp.ro.

Revenit în România după ce a studiat în SUA și a înotat în campionatul universitar, Andrei Ungur este legitimat la Clubul Sportiv Universitatea Cluj-Napoca, unde e plătit cu salariul minim.

„Contractul meu de muncă nu s-a îmbunătățit încât să-mi convină și încât să simt că îmi e mai bine. Cred că merit mai mult decât mi se oferă. Asta poate fi și din cauză că am stat 5 ani în SUA și am fost obișnuit cu o viață bună, să primesc ce merit ca sportiv, după care am venit înapoi și mi s-a zis: ”Atât se poate, astea sunt finanțele!"”, a dezvăluit înotătorul.

„Cam greu se poate face performanță cu salariul minim, pe lângă performanță mai încerc să-mi construiesc o casă și nu prea am bani, o construiesc cu mâinile mele, trebuie să am și un job part-time.

Am luat o pauză destul de lungă după Europene și încă nu pot spune că mi-am revenit în forță, să pot începe să gândesc la Mondiale și să mă duc cu gândirea potrivită la antrenament, să spun că nu contează ce mi se oferă și ce finanțe am și care-i treaba cu România asta, eu îmi fac treaba de sportiv și îmi văd de ale mele.

Dacă rămân la fel condițiile, ori mă mut din țară, ori mă las de înot. Nu se mai poate așa!", a mai spus Andrei Ungur.