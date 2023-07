Andrei Ursu, după ce torționarii tatălui său au fost achitați: "Acest Cristian Troncotă are semnătura pe dosarul falsificat"

Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, susţine că a fost în audienţă la fostul director al SRI, Eduard Hellvig, pentru a-i cere o anchetă internă cu privire la angajaţii SRI care au falsificat dosarul tatălui său deschis de Securitate în 1984.

Răspunsul primit? ”Facem şi dregem. N-a făcut nimic niciodată”, a explicat Andrei Ursu la Prima TV. Totodată, Andrei Ursu l-a acuzat pe Cristian Troncotă, fost decan în cadrul Academiei SRI, că ”are semnătura pe dosarul falsificat” al tatălui său.

Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă e de părere că SRI s-a eliberat de moştenirea fostei Securităţi, aşa cum a precizat Eduard Hellvig în momentul demisiei din fruntea instituţiei.

„Trebuie să o spun pe şleau: nu s-a eliberat. Şi am date concrete în acest sens. A fost mai degrabă o poziţie mediatică, praf în ochi din partea fostului şef al SRI. L-am cunoscut, am fost în audienţă, i-am cerut inclusiv o anchetă internă în cadrul SRI a celor care au falsificat dosarul de urmărire informativă a tatălui meu: dosarul Udrea, dovedit de CNSAS că a fost falsificat grosier în anii ’90 (în decembrie 1984, Securitatea i-a deschis dosar de urmărire lui Gheorghe Ursu cu indicativul Udrea – n.r.). Şeful arhivelor fostei Securităţi, ajunse toate la SRI, era un fost securist, care lucrase în arhive şi până în ’89, şi a rămas bine-merci în SRI şi după ’89 şi care a ajuns decanul Facultăţii de Informaţii din cadrul Academiei SRI. E vorba de cel care e prezentat la unele televiziuni ca ”istoric” al serviciilor secrete, Cristian Troncotă.”, ajuns general în SRI. Ei bine, acest Cristian Troncotă are semnătura pe dosarul falsificat Udrea al tatălui meu. Cei de la CNSAS au dovedit negru pe alb, filă cu filă, cum filele pe microfilm sunt diferite de cele pe hârtie. Au inserat în 7 volume alte file. Falsificarea acestui dosar s-a făcut în cadrul SRI, dovedit, clar. Nu putea să fie dinainte”, a spus Andrei Ursu la Prima TV.

Andrei Ursu a susţinut că a făcut mai multe cereri la Eduard Hellvig să declanşeze o investigaţie internă în cadrul SRI cu privire la dosarul tatălui său. Răspunsul fostului director al SRI? ”Facem şi dregem. N-a făcut nimic niciodată”, a explicat Andrei Ursu.

Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, afirma în 2020, într-un mesaj transmis la 35 de ani de la moartea disidentului Gheorghe Ursu, că SRI îşi exprimă speranţa şi încrederea că Justiţia va stabili adevărul în acest caz. "Serviciul Român de Informaţii nu numai că se delimitează ferm de crimele şi abuzurile Securităţii, ci le condamnă explicit. Între Serviciul Român de Informaţii şi Securitatea comunistă nu există şi nu va exista vreodată nici o formă de înţelegere sau compatibilitate", adaugă Hellvig.