Și-a intimidat adversarii cu un dans nebun pe linia porții: el e portarul care a calificat Australia la Cupa Mondială VIDEO

Andrew Redmayne a calificat Australia la Cupa Mondială din Qatar, după ce a salvat două lovituri de departajare în meciul de baraj cu Peru, folosind o tactică inedită. Australienii s-au impus la lovituri de departajare, scor 5-4.

Goalkepperul Andrew Redmayne va intra în istoria fotbalistică a Australiei! Doar el și antrenorul Graham Arnold știau că portarului îi fusese rezervat un rol crucial în meciul de baraj cu Peru.

Cu un minut înaintea încheierii prelungirilor, el a fost trimis în teren în locul căpitanului din poarta Australiei, Matt Ryan, care a părut și el surprins de schimbare. Însă Redmayne avea un rol precis: să își califice echipa la Mondiale cu ajutorul tacticii lui neobișnuite.

Andrew Redmayne, 33 de ani, aflat la a treia prezență în tricoul naționalei, a țopăit ca un nebun pe linia porții înaintea fiecărei lovituri a peruanilor. Și a funcționat, el reușind să apere două penaltyuri. Mișcarea e permisă de regulament, te poți mișca cât vrei pe linia porții, important e să ai măcar un picior pe această linie în momentul executării penalty-luiu.

A fost momentul de glorie a lui Andrew Redmayne, portar care în urmă cu cinci ani vroia să se lase de fotbal pentru a deveni barman. Considera că nu e suficient de bun. Dar un transfer la Sydney FC i-a salvat cariera. Și acum e eroul Australiei.

Iată cum dansează el înaintea penaltyurilor

Goalkeeper Andrew Redmayne... Came off the bench for Australia in the final minute of extra time just for penalty shoot-out... He did this dance on the line every time... And for the critical penalty kick it worked! pic.twitter.com/hUb2g9Mevd