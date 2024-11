Andrew Tate își aduce Bugatti-ul în România, după ce l-a ascuns în Dubai: "Nu le păsa de traficul de persoane, le păsa de mașinile mele"

Mașina Bugatti a lui Andrew Tate, pe care procurorii români au vrut să pună sechestru, pare că revine în România joi, 21 noiembrie, după ce Curtea de Apel Bucureşti a retrimis dosarul în care influencerul și fratele său Tristan Tate sunt acuzați de trafic de persoane în formă continuată şi viol în formă continuată.

Andrew Tate va fi reunit în curând cu automobilul său Bugatti Chiron Pur Sport, produs în ediție limitată de numai 60 de exemplare în 2022. Revenirea în România a mașinii a fost confirmate de postări pe Instagram, Facebook și chiar de Tate într-un interviu în care acuză procurorii români că au fost mai interesați de sechestrul pe mașinile sale decât de traficul de persoane.

„N-au pus niciodată mâna pe Bugatti. Au luat 30 de mașini și am recuperarat majoritatea. Judecătorul a decis că sechestrul a fost ilegal”, a declarat Tate într-un interviu video publicat pe platforma X.

În același interviu, Tate a confirmat că mașina nu se mai află în Dubai. Deoarece face parte dintr-o ediție limitată de numai 60 de exemplare, fiecare Bugatti Chiron Pur Sport s-a vândut la prețul de 5 milioane de dolari.

