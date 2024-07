Frații Tate, judecați pentru viol și trafic de persoane, au protestat duminică, 28 iulie, în fața Ambasadei Franței din București. Andrew Tate, care s-a convertit la Islam, susține că ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris a „batjocorit” creștinismul.

Andrew Tate împreună cu fratele său Tristan și mai mulți suporteri au mers la sediul Ambasadei Franței din București pentru a protesta față de ceea ce susțin că este o insultă la adresa lui Isus, pentru că un moment al ceremoniei de deschidere ar semăna cu Cina cea de taină.

„Voi dormi bine la închisoare știind că am fost în numele lui Isus. Cum dormiți, creștinilor, în casele voastre comode în timp ce vă batjocoresc?”, a scris Andrew Tate pe X, singura rețea de socializare unde contul nu i-a fost închis.

Protestatarii, care aveau pancarte cu mesajele „Stand up for christianity” („Susținem creștinismul”, n.r.), „Christianity will not be mocked” („Creștinismul nu va fi batjocorit”, n.r.) și „Boycott the olympics” („Boicotați olimpiada”, n.r.), au fost legitimați de jandarmi în timpul protestului care a durat zeci de minute, scrie Libertatea.

„În mod clar, nu a existat niciodată o intenție de a arăta lipsă de respect față de orice grup religios. (Ceremonia de deschidere) a încercat să celebreze toleranța comunității”, a declarat purtătoarea de cuvânt a JO 2024 de la Paris, Anne Descamps.

In the future they will discuss this pivotal moment in history and ask -

Why didnt the Christians stick up for their beliefs?

Why did they allow the demons to win? To mock them? To subvert their children?

I am not afraid of jail.

I will not be remembered as a coward.

