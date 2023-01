Cum a ajuns Andrew Tate idolul adolescenţilor: „Le oferă iluzia că şi ei pot face foarte uşor bani şi să-şi îndeplinească orice altă dorinţă”

Organizaţia World Vision România a făcut o analiză a publicului lui Andrew Tate în România, concluzia fiind că influencerul arestat pentru trafic de persoane şi viol are succes în rândul tinerilor cărora le oferă iluzia că pot avea bani în mod facil, iar astfel îşi pot îndeplini orice dorinţă.

World Vision prezintă date care arată că în România numeroşi adolescenţi din medii defavorizate nu au susţinerea părinţilor, mulţi elevi se simt trataţi la şcoală mai rău decât colegi de-ai lor, iar, în acest context, îşi găsesc refugiul pe reţelele sociale.

Personaje toxice din mediul online ca Andrew Tate sunt extrem de periculoase pentru copii

„Unu din trei adolescenţi din mediul rural spune că niciodată sau doar uneori este la fel de fericit ca ceilalţi tineri de vârsta lui. În acelaşi timp, 39% spun că niciodată sau rareori au acasă un părinte sau altă persoană care să-i laude, iar pentru aproape jumătate (47%) dintre adolescenţi, una dintre priorităţi este să fie pe banii lor”, sunt datele prezentate joi de World Vision România, care în acest context atrage atenţia că „personaje toxice din mediul online ca Andrew Tate sunt extrem de periculoase pentru copii şi tineri, mai ales pentru cei din mediile dezavantajate”.

Totodată, World Vision arată că unu din patru copii, niciodată sau doar uneori, are familia alături atunci când are nevoie de ajutor, dar şi că, tot unu din patru copii niciodată sau rareori are încredere în adulţii cu care locuieşte. În acelaşi timp, patru din zece adolescenţi din mediul rural spun că niciodată sau doar uneori au acasă un părinte sau altă persoană care să-i laude, iar trei din zece spun că profesorii de la clasă îi tratează mai rău decât pe ceilalţi copii. Mai mult, pentru 47% dintre adolescenţii din mediul rural chestionaţi de fundaţie, prioritatea este să aibă banii lor.

Specialiştii care lucrează alături de această organizaţie au explicat cum a ajuns un personaj precum Tate să aibă asemenea succes în rândul tinerilor.

"Tot mai mulţi copii, mai ales din mediile vulnerabile, au părinţi prea stresaţi din cauza banilor pentru a mai putea să le ofere atenţia de care au nevoie. Grijile pe care părinţii le resimt le transmit inevitabil către copii. Şi-atunci social-media devine un spaţiu de evadare de la greutăţile de zi cu zi. Altă problemă este că personaje precum Andrew Tate le oferă iluzia că şi ei pot face foarte uşor bani şi să-şi îndeplinească orice altă dorinţă", a declarat Vlad Rusu, psiholog care activează în comunităţile World Vision România.

Mai mulţi tineri au sentimentul că nu îşi găsesc locul în societate

Datele făcute publice de fundaţie mai arată că în ultimii zece ani, în contextul în care tot mai mulţi tineri au sentimentul că nu îşi găsesc locul în societate, aceştia petrec mai mult timp pe reţelele de socializare.

„Chiar şi cei din mediile dezavantajate îşi împart de multe ori timpul pe singurul telefon care există în familie”, spun oficialii World Vision.

"18% dintre copii spun că sunt afectaţi emoţional dacă primesc mai puţine like-uri faţă de cât se aşteptau la conţinutul pe care îl distribuie. Asta înseamnă că, în viziunea lor, numărul de like-uri echivalează cu valoarea persoanei respective. Cu cât are mai multe like-uri, cu atât este mai credibilă şi demnă de urmat în ochii lor", a declarat directorul executiv al World Vision România, Mihaela Nabăr.

"Orice copil, pentru o dezvoltare sănătoasă şi armonioasă, are nevoie să fie în siguranţă, să primească afecţiune şi atenţie. Dacă el nu are acces la un astfel de mediu în familie şi la şcoală, creşte riscul ca el să caute validare pe social-media sau într-un anturaj de prieteni. Problema este că, în multe cazuri, acestea pot avea o influenţă negativă. Însă adolescentul, pentru că îşi doreşte să se integreze într-un grup, va adera şi el la acelaşi tip de valori toxice", mai explică psihologul Vlad Rusu.

Explicațiile adolescenților

Adolescenţi care colaborează cu World Vision au explicat cum percep ei succesul unor personaje precum Andrew Tate.

"Eu cred că Andrew Tate a putut să influenţeze foarte mulţi tineri din cauza felului în care se afişează. Înainte să-i fie închise conturile de socializare, posta foarte des poze cu el în vacanţe luxoase, lângă maşini scumpe. Mereu sugera că banii sunt pe primul loc. În podcasturi, promova tot felul de aşa-zise sfaturi pentru a face bani, ceea ce l-a făcut şi mai viral pentru că mulţi tineri îşi doresc să fie ca el", a declarat Mario Hânceanu, 15 ani, membru în Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România.

La rândul său, Nicoleta Maxim, 15 ani, membră în Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România, este de părere că băieţii sunt influenţaţi de personaje precum Tate „din lipsă de suficiente modele masculine pozitive”.

„Poate că tatăl tău este un om respectuos şi muncitor, dar degeaba dacă nu face bani. Şi-atunci poţi ajunge să crezi că tu trebuie să o iei pe un alt drum, unul poate mai scurt şi fără moralitate", spune tânăra.

World Vision aminteşte de asemenea statisticile care arată că unu din 10 liceeni crede că insistenţa unui partener de-a întreţine relaţii sexuale, chiar dacă celălalt nu vrea sau are îndoieli, nu este deloc abuz sexual sau este doar într-o mică măsură.

World Vision România desfăşoară pentru adolescenţii din Consiliul Consultativ al Copiilor din cadrul fundaţiei, cât şi pentru cei din programul Vreau în clasa a 9-a, activităţi şi sesiuni de mentorat pentru creşterea stimei de sine şi folosirea Internetului printr-un filtru critic, dar şi sesiuni de consiliere psihologică şi de dezvoltare personală.

