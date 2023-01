Cum l-a ironizat Elon Musk pe Andrew Tate: ”Câteodată e mai bine să faci pizza acasă”. Zeci de milioane de vizualizări

Fostul luptător britanic Andrew Tate, reținut în România cu acuzații de viol și trafic de persoane, a primit o reacție ironică din partea miliardarului american Elon Musk.

Astfel, la câteva zile după arestarea fraților Andrew și Tristan Tate din locuința lor din Voluntari, Elon Musk a notat pe Twitter ”Câteodată e mai bine să faci pizza acasă”.

Elon Musk s-a referit la fotografia făcută de Andrew Tate cu câteva cutii de pizza în față care a r fi dus în cele din urmă la localizarea sa.

Postarea a avut un succes enorm în lumea internauților, Elon Musk adunând aproape 80 de milioane de vizualizări.

Sometimes it’s just better to make pizza at home