Din vila sa din Voluntari, Andrew Tate vrea să fie premierul Marii Britanii. Și-a lansat un partid care vrea deportarea imigranților, lecții de box pentru copii și energie nucleară

Frații Tate s-au lansat în politică și vizează reformarea din temelii a Marii Britanii, cel puțin asta promit prin manifestul partidului pe care abia l-au lansat. Partidul BRUV (Britain Restoring Underlying Values, Marea Britanie Restaurează Valorile de Bază) este formațiunea politică a celor doi frați controversați. Numele pare să fie ales în glumă, pentru că „bruv” este un cuvânt din argoul englezesc care se poate traduce prin „frate”. În engleza americană, un echivalent bun ar fi „dude”. Andrew Tate este candidatul pentru postul de prim-ministru.

Andrew Tate a anunțat lansarea partidului BRUV acum mai puțin de 24 de ore iar contul de Twitter are peste 55 de mii de urmăritori. Nu este clar dacă aceste aspirații politice sunt serioase sau doar o glumă pentru a atrage și mai multă atenție asupra cauzei fraților Tate.

Chiar dacă ar fi o glumă, este una elaborată, deoarece Andrew Tate a prezentat un întreg program politic.

„Refacem Marea Britanie așa cum era odinioară. O națiune creștină cu oameni mândri. Orice musulman care trăiește aici trebuie să respecte asta. Așa cum și creștinii trebuie să respecte că Dubai este islamic. Este foarte ușor care religiile să coexiste dacă există o cultură puternică și un stat de drept. Iar noi refacem cultura britanică. Ne vom simți iar ca în Anglia în 1995. Oricine are o problemă cu asta, poate să plece!” a scris Andrew Tate pe contul lui de Twitter cu peste 10 milioane de urmăritori.

Platforma politică a partidului BRUV este un amestec de ideologii radicale de dreapta, conservatoare din punct de vedere cultural, liberale din punct de vedere economic, plus politici dure anti-imigrație.

Andrew Tate își asumă total răspunderea și a scris că dacă planul nu va fi implementat în 45 de zile după ce ajunge la putere, își va da demisia.

If the plan has not been actioned within 45 days of power I will step down from leadership.

The Britain Restoring Underlying Values party will restore the once Great Britain.

La prima vedere, partidul BRUV pare să fie varianta britanică a ideologiei MAGA promovată de Donald Trump în Statele Unite. Andrew Tate a spus că SUA vor fi principalul partener al Marii Britanii conduse de el, nu ONU sau UE.

Anunțul fraților Tate vine în contextul în care Elon Musk a sărit la atac la Nigel Farage, despre care a spus că nu poate să fie liderul de care are nevoie Marea Britanie. Farage s-a dat bine pe lângă Donald Trump, a fost în SUA la evenimente de campanie și a spus clar că vrea să importe politicile MAGA și în Marea Britanie. Părea omul lui Trump de pe Tamisa, până când Elon Musk, devenit principal sfetnic al președintelui-ales, i-a tras covorul de sub picioare.

The Reform Party needs a new leader. Farage doesn’t have what it takes.

Nigel Farage a zis că acuzațiile lui Musk sunt o surpriză și că el nu își vinde principiile politice. Elon Musk ar fi vrut ca partidul lui Farage, Reform UK, care a erodat susținerea pentru Partidul Conservator, să fie condus de radicalul de dreapta Tommy Robinson, activist anti-Islam și anti-imigrație.

Well, this is a surprise! Elon is a remarkable individual but on this I am afraid I disagree.

My view remains that Tommy Robinson is not right for Reform and I never sell out my principles. https://t.co/V7iccN6usS