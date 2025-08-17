Andrew Tate a rămas fără avansul de 180 de mii de lire sterline pentru achiziția unei supermașini. Până acum autoritățile le-au reținut peste 2,7 milioane de lire celor doi frați

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 15:15
Andrew Tate a rămas fără avansul de 180 de mii de lire sterline pentru achiziția unei supermașini. Până acum autoritățile le-au reținut peste 2,7 milioane de lire celor doi frați
Aston Martin Valhalla, mașina pentru care Andrew tate a plătit un avans de 180.000 de lire FOTO Facebook/Aston Martin

Autoritățile britanice au confiscat 180.000 de lire sterline de la Andrew Tate, sumă plătită ca avans pentru un supercar Aston Martin Valhalla, după ce au stabilit că banii proveneau din evaziune fiscală și spălare de bani. Decizia vine în contextul în care frații Tate au mai rămas fără alte 2,7 milioane de lire, confiscați de poliția britanică pentru că nu și-au plătit taxele.

Poliția din Devon și Cornwall a confiscat suma totală de 180.000 de lire sterline, pentru un avans pe care acesta l-a plătit pentru un supercar Aston Martin. Tribunalul de Magistrați din Westminster a audiat joi că controversatul influencer britanico-american a plătit avansul pentru o ediție specială a vehiculului Valhalla în 2021, arată BBC.

Autoritățile au stabilit că banii proveneau din evaziune fiscală și spălare de bani. Andrew și fratele său, Tristan, nu s-au opus ordinelor. De altfel, frații Tate au pierdut până acum 2,7 milioane de lire sterline, reprezentând fonduri confiscate de către poliție în decembrie 2024, după ce aceeași instanță a decis că aceștia nu au plătit impozite pentru venituri de 21 de milioane de lire sterline din afacerile online.

O parte din veniturile din acel caz au fost legate direct de detectivi de acuzațiile de trafic de persoane cu care se confruntă frații în România.

Fondurile folosite pentru plata garanției pentru supermașină au provenit din evaziune fiscală și TVA și spălare de bani, a spus Sarah Clarke KC, în numele Poliției din Devon și Cornwall. Ea a mai afirmat că fondurile depuse la Aston Martin proveneau inițial dintr-un cont de criptomonedă Coinbase, care deținea mai multe criptomonede achiziționate cu fonduri provenite din activitățile comerciale ale fraților Tate, pentru care nu s-au plătit taxe sau TVA.

