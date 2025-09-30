Andrew Tate a scăpat de acuzații: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump"

Autor: Daniel Groza
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 08:27
353 citiri
Andrew Tate a scăpat de acuzații: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump"
Frații Andrew și Tristan Tate FOTO X/Andrew Tate

Andrew Tate scapă de noi acuzații penale în Marea Britanie, după ce Serviciul Procuraturii Coroanei a decis că probele aduse de trei femei nu îndeplinesc criteriul legal pentru o urmărire în justiție. Influencerul, care s-a declarat „cel mai maltratat om din istorie” alături de Donald Trump, rămâne însă vizat de un proces civil intentat de reclamante la Înalta Curte.

Trei femei, cu vârste cuprinse între douăzeci și treizeci de ani, l-au acuzat pe Tate de viol, agresiune sexuală și fizică, inclusiv ținerea de arme la capul femeilor și strangulări cu curele. Însă Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS) a declarat luni că nu a fost îndeplinit criteriul legal pentru a se aduce acuzații penale, arată METRO.

Influencerul a postat pe X: „România? Niciun caz în Marea Britanie? Niciun caz în SUA? Niciun caz. 4 luni de închisoare, 3 ani, încuiat în casă(...) Calomnii mediatice fără sfârșit. 25 de milioane de dolari furați de la mine. O lovitură de stat? – Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump.”

„Am întreprins o analiză suplimentară a unui dosar în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015. În urma unei analize atente a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am concluzionat că testul nostru legal pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu ar trebui luate măsuri suplimentare. Am informat toate părțile cu privire la decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a explica raționamentul nostru mai detaliat”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS pentru Metro.

„În ciuda multor presiuni externe, dovezile vorbesc de la sine în acest caz, iar CPS a confirmat pe bună dreptate că dovezile sunt inadecvate pentru a oferi o perspectivă realistă de condamnare. Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial dosar penal împotriva lui Andrew Tate care a fost abandonat”, a spus avocatul britanic al lui Tate, Andrew Ford.

Femeile au intentat un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte, după ce Serviciul Procuraturii Coroanei a decis inițial să nu-l urmărească penal.

YouTube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Donald Trump, ca să renunțe la un proces. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei săli de baluri
YouTube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Donald Trump, ca să renunțe la un proces. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei săli de baluri
YouTube, parte a grupului Alphabet, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul deschis de Donald Trump după suspendarea contului său în urma atacului de la...
Donald Trump, dat în judecată de statul Oregon. „Nu există nicio insurecție care să necesite intervenția militară”
Donald Trump, dat în judecată de statul Oregon. „Nu există nicio insurecție care să necesite intervenția militară”
Statul Oregon și orașul Portland au dat în judecată administrația Trump pentru a o împiedica să trimită Garda Națională la Portland. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson,...
#Andrew Tate, #acuzatii, #comparatie, #Donald Trump, #proces , #proces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
Digi24.ro
Kremlinul face acuzatii grave dupa ce partidul Maiei Sandu a castigat alegerile: "E ceva ce putem afirma cu certitudine"
Adevarul.ro
Picioarele unor sefe din diplomatia europeana, cenzurate pe televiziunea de stat iraniana. "Prima data am spus ca e amuzant"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Temperaturi scăzute și ploi în ultima zi din septembrie. Unde își fac apariția ninsorile
  2. Andrew Tate a scăpat de acuzații: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump"
  3. Președintele naționalist al Poloniei s-a săturat de ucraineni. Vrea să-i pedepsească pe toți cei care neagă crimele comise de aceștia împotriva polonezilor
  4. Dezastrul de la Praid continuă și după cinci luni de inundarea salinei. Localnicii nu au nici acum apă potabilă
  5. Guvernul Statelor Unite rămâne fără bani în câteva ore. Negocierile dintre Donald Trump și democrați privind creșterea datoriei au eșuat
  6. Mobila de import afectează securitatea națională a SUA, zice Trump. Președintele SUA impune noi taxe vamale pentru mobilier și lemn
  7. YouTube îi plătește 24,5 milioane de dolari lui Donald Trump, ca să renunțe la un proces. Banii vor fi folosiți pentru construirea unei săli de baluri
  8. „Lovitură” pentru românii din UK. Ce pregătește guvernul de la Londra: „Nu mai umblă câinii cu covrigi în coadă pe aici”
  9. Trei motive pentru care Ucraina chiar contează pentru Statele Unite ANALIZĂ
  10. Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David