Andrew Tate a scăpat de acuzații: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump"

Andrew Tate scapă de noi acuzații penale în Marea Britanie, după ce Serviciul Procuraturii Coroanei a decis că probele aduse de trei femei nu îndeplinesc criteriul legal pentru o urmărire în justiție. Influencerul, care s-a declarat „cel mai maltratat om din istorie” alături de Donald Trump, rămâne însă vizat de un proces civil intentat de reclamante la Înalta Curte.

Trei femei, cu vârste cuprinse între douăzeci și treizeci de ani, l-au acuzat pe Tate de viol, agresiune sexuală și fizică, inclusiv ținerea de arme la capul femeilor și strangulări cu curele. Însă Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS) a declarat luni că nu a fost îndeplinit criteriul legal pentru a se aduce acuzații penale, arată METRO.

Influencerul a postat pe X: „România? Niciun caz în Marea Britanie? Niciun caz în SUA? Niciun caz. 4 luni de închisoare, 3 ani, încuiat în casă(...) Calomnii mediatice fără sfârșit. 25 de milioane de dolari furați de la mine. O lovitură de stat? – Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump.”

„Am întreprins o analiză suplimentară a unui dosar în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015. În urma unei analize atente a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am concluzionat că testul nostru legal pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu ar trebui luate măsuri suplimentare. Am informat toate părțile cu privire la decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a explica raționamentul nostru mai detaliat”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS pentru Metro.

„În ciuda multor presiuni externe, dovezile vorbesc de la sine în acest caz, iar CPS a confirmat pe bună dreptate că dovezile sunt inadecvate pentru a oferi o perspectivă realistă de condamnare. Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial dosar penal împotriva lui Andrew Tate care a fost abandonat”, a spus avocatul britanic al lui Tate, Andrew Ford.

Femeile au intentat un proces civil împotriva lui Tate la Înalta Curte, după ce Serviciul Procuraturii Coroanei a decis inițial să nu-l urmărească penal.

