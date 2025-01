"Să-mi spuneți de acum încolo domnule viitor prim ministru". Declarații sfidătoare ale lui Andrew Tate în fața jurnaliștilor

Acuzat în România și Marea Britanie de trafic de persoane, viol, și evaziune fiscală, Andrew Tate a fost prezent joi, 9 ianuarie, la Tribunalul București, unde a dat mai multe declarații belicoase. "De acum înainte, prefer să îmi spuneți domnule viitor prim ministru", le-a transmis el jurnaliștilor aflați în fața instanței.

Frații Andrew și Tristan Tate s-au prezentat joi, 9 ianuarie, în fața instanței pentru a solicita recuperarea bunurilor de lux confiscate, după ce judecătorii au decis să solicite DIICOT reluarea anchetei în care sunt implicați.

Mai mult, în urma unei întrebări adresate de protestatarul Marian Ceaușescu, Andrew Tate, care a anunțat că a înființat un partid în Regatul Unit și a declarat că își dorește să devină viitorul premier al țării, a afirmat că este cel mai cunoscut om din lume și că va salva Marea Britanie, relatează epochtimes-romania.com.

"Voi repara întregul Vest. Sunt cel mai faimos om din lume. Mă autofinanţez şi voi salva ţara în care am crescut, Marea Britanie, la fel cum Donald Trump şi Elon Musk salvează America. Pentru că toţi aceşti lideri sunt incompetenţi, şi-au vândut sufletele Matrix-ului. Nu doar că sunt oameni răi, ci şi pentru că au un IQ scăzut, aroganţa şi narcisismul lor profund nu vor face altceva decât să dăuneze populaţiilor şi circumscripţiilor pe care ar trebui să le protejăm.

Aşadar, din acest motiv, simt că am o datorie divină să fac tot ce pot pentru ţara în care am crescut şi voi salva Regatul Unit. Şansa ca eu să fiu prim-ministru în următorii 10 ani este undeva la 100%, deoarece nu am eşuat niciodată în viaţa mea, niciodată. Şi înţeleg că m-ai întrebat despre cazierul meu.

Am fost acuzat de multe lucruri. Nu am fost condamnat pentru nimic. Deci, nu am cazier.

Pot candida cu uşurinţă pentru funcţia de prim-ministru al Regatului Unit, şi exact asta voi face", a declarat Tate pentru sursa citată.

În încheiere, Andrew Tate li s-a adresat sfidător jurnaliștilor de față spunându-le că "prefer să îmi spuneți domnule viitor prim ministru".

