Frații Tate au dat în judecată Meta și TikTok. Acuzațiile controversaților influenceri: „Prejudicii financiare, reputaționale și emoționale”

Frații Tate au suficienți bani, dar și energie pentru a se răfui în instanță cu giganții din social media. Britanicii Andrew și Tristan Tate au dat în judecată companiile Meta și TikTok, după ce platformele au închis conturile influencerilor în 2022.

Procesele au fost intentate la Curtea Superioară din Los Angeles, informează presa internațională. Controversații influenceri acuză companiile de „deplatforming” ilegal și de defăimare. Potrivit lui Andrew și Tristan, ștergerea conturilor „nu a fost o măsură izolată, bazată pe aplicarea neutră a Termenilor de utilizare”, ci mai degrabă „culminarea unei campanii coordonate de suprimare, reducere la tăcere și distrugere a reputației și mijloacelor de trai ale doi bărbați controversați, dar respectuoși ai legii”.

Frații Tate au reclamat faptul că au fost excluși de pe platformele menționate fără preaviz sau explicații. Astfel, cei doi britanici nu au putut să-și onoreze contractele de publicitate încheiate cu diverse entități, în condițiile în care modelul de afaceri al fraților Tate se baza în mare parte pe activitatea din online. Astfel, interdicțiile stabilite de Meta și TikTok au generat „pierderi și daune financiare substanțiale și irecuperabile”.

Britanicii acuză Meta și TikTok de cauzarea unor „prejudicii financiare, reputaționale și emoționale substanțiale”. Procesele afirmă că frații au întreprins acțiuni legale „pentru a se asigura că chiar și cele mai puternice companii de tehnologie rămân responsabile atunci când acționează ca instrumente ale cenzurii guvernamentale și suprimă discursul protejat constituțional, încălcând legile federale și de stat”.

Frații Tate, în atenția procurorilor din România și din SUA

Frații Tate au fost arestați preventiv în decembrie 2022 în România, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol și alte infracțiuni grave legate de exploatarea tinerelor prin platforme online. După perioade în arest preventiv și arest la domiciliu, au fost plasați sub control judiciar, măsură încă în vigoare.

Britanicii au părăsit România în 2025. Ei s-au dus în SUA, unde sunt anchetați și de procurorii din Florida pentru alte acuzații, inclusiv abuzuri asupra femeilor.

