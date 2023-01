Rusul Rublev a întrerupt meciul de la Melbourne acuzând că este înjurat de un grup de spectatori care fluturau steagul Ucrainei VIDEO

Scandalul steagurilor continuă la Australian Open, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Mai întâi, Federaţia Australiană de Tenis a interzis prezenţa steagurilor ruseşti şi belaruse pe terenurile de la Australian Open. Decizia a fost luată după o solicitare în acest sens a ambasadorului Ucrainei în Australia.

Azi, la meciul rusului Andrey Rublev cu finlandezul Ruusuvuori, un mare steag al Ucrainei a fost afișat în primul rând. Rublev nu a avut o problemă cu acest steag, ci cu faptul că spectatorii din spatele lui i-ar fi adresat cuvinte urâte. Rusul i-a cerut arbitrului să intervină "I-am spus arbitrului, nu e vorba de steag, ci de faptul că spectatorii îmi adresează cuvinte urâte între schimburile de mingi", a declarat Rublev.

Rusul a trecut de finlandezul Ruusuvuori, scor 6-2, 6-4, 6 (2)-7, 6-3 și va juca împotriva englezului Dan Evans.

andrey 🥺 literally the kindest person we know, worthy of our admiration pic.twitter.com/QeQ9st1QVE