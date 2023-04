Gafa comisă de Rublev la festivitatea de premiere de la Monte Carlo: cu cine a confundat-o pe Charlene, prințesa de Monaco. "Sunt un prost, e de la soare!" VIDEO

Momente emoționante pentru Andrey Rublev la ceremonia de acordare a trofeului de la Monte Carlo.

Rusul Andrey Rublev a câștigat primul Masters 1000 din carieră, după ce l-a învins pe danezul Holger Rune, scor 5-7, 6-2, 7-5.

Rublev a fost emoționat la final: "Cum să încep? Îl felicit pe Holger, știu că e greu să pierzi în finală. Dar tu ești enervant de tânăr, ai câștigat deja un titlu de 1000 de puncte, dă-mi și mie unul! Îi mulțumesc Monseniorului (n.r. - prințul Albert) și prințesei pentru ce fac pentru acest turneu și lui Melanie pentru tot..."

Rublev credea că prințesa Charlene de Monaco este Melanie-Antoinette de Massy - președintele federației monegasce de tenis - și invers.

Prințul Albert i-a atras atenția, iar Andrey și-a cerut scuze: "Îmi pare rău, e prea mult soare, îmi pare rău. Pot să fiu prost!"

Andrey being Andrey ❤️@AndreyRublev97's first Masters 1000 winning speech made us go through *all* the emotions...#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/UyiRTbVnli