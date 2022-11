Turneul Campionilor: meci de zile mari între rușii Medvedev și Rublev

Prima partidă din Grupa Roșie de la Turneul Campionilor a oferit o dispută senzațională între rușii Daniil Medvedev (locul 5 ATP) și Andrey Rublev (7 ATP).

Primul set a a fost câștigat de Medvedev cu 7-6 după ce Rublev a condus cu 6-2 în tie-break! Per total, Medvedev a salvat 7 mingi de set!

Rublev și-a adjudecat al doilea set cu 6-3.

Totul s-a decis în setul decisiv, care a ajuns din nou la tieb-break. Aici, Rublev a fructificat a cincea minge de mec!

Scor final: 6-7 (7), 6-3, 7-6 (7) pentru Andrey Rublev, după două ore și jumătate de tenis spectaculos.

În Grupa Roșie urmează meciul dintre Djokovic și Tsitsipas (ora 22.00).

WHAT A WIN 🙌

The moment @AndreyRublev97 defeated 2020 champion Medvedev for his 50th win in 2022!#NittoATPFinals pic.twitter.com/uCM4IuHQvN