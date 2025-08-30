Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 30 August 2025, ora 16:15
350 citiri
Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean
Andrii Parubî FOTO: X/ Iuliia Mendel

Noi informații apar în cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, împușcat mortal sâmbătă în orașul Liov, situat în vestul Ucrainei. Conform postului de radio Suspilne, atacatorul era deghizat în livrator și se deplasa pe o bicicletă electrică.

Poliția Națională a Ucrainei a anunțat că a primit o sesizare de urgență în jurul orei prânzului, referitoare la un incident armat în districtul Frankivsk, situat în sudul orașului Liov. Surse din cadrul forțelor de ordine, citate de Suspilne, au confirmat că suspectul purta haine specifice unui livrator și că se afla pe o bicicletă electrică.

Atacatorul s-a apropiat de Parubii, a deschis focul și a fugit de la locul faptei, iar la fața locului au fost găsite șapte cartușe, potrivit acelorași surse. Biroul Procurorului General a declarat oficial că bărbatul înarmat a tras mai multe focuri asupra deputatului, ucigându-l pe loc. O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale surprinde momentul în care atacatorul scoate arma din rucsac, se apropie de Parubii și îl împușcă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul drept „oribil” și a asigurat că toate resursele necesare sunt mobilizate pentru anchetă și capturarea criminalului.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubii a fost ucis”, a declarat Zelenski pe platforma X.

În paralel, Parchetul General a lansat o operațiune specială denumită „Siren” pentru a-l căuta pe atacator, iar Parchetul regional Liov a inițiat o anchetă prealabilă pentru crimă cu premeditare.

Andrii Parubii, în vârstă de 54 de ani, a fost o figură proeminentă în politica ucraineană. A fost membru al parlamentului și președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019. De asemenea, a jucat un rol important în protestele din 2013-2014 pentru apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană și a deținut funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare din februarie până în august 2014, în perioada conflictelor din estul Ucrainei și a anexării Crimeei de către Rusia.

Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv
Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv
Un tânăr de 28 de ani din Ilfov, acuzat că ar fi omorât copilul concubinei sale și ulterior s-a închis într-un apartament pentru a evita reținerea de către polițiști, a fost plasat în...
De ce a durat 13 ore intervenția polițiștilor în cazul bărbatului din Otopeni, acuzat că l-a ucis pe copilul iubitei sale. Suspectul a fost reținut
De ce a durat 13 ore intervenția polițiștilor în cazul bărbatului din Otopeni, acuzat că l-a ucis pe copilul iubitei sale. Suspectul a fost reținut
Forțele speciale au intervenit vineri seară, 29 august, într-un apartament din Otopeni, unde un bărbat care era suspectat că a ucis un copil care aparținea concubinei sale, sâmbăta...
#andrii parubii, #asasinare fost presedinte ucrainean, #crima, #Ucraina , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai bun! Virgil Ghita a luat o nota uriasa, dupa primul sau gol marcat in Germania
Digi24.ro
VIDEO Panica in timpul unei curse Londra-Bacau, dupa ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: "Unul simplu, la 2 lei"
Adevarul.ro
S-au saturat grecii de romani? Turistii se plang ca o simt pe pielea lor. "Doar la noi e invers"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean
  2. Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv
  3. Dronă ucraineană, prăbușită lângă ”palatul lui Putin” de la Marea Neagră. Sute de pompieri se luptă cu flăcările de joi
  4. Fostul președinte american, Bill Clinton, are o stare de sănătate fragilă. A fost surprins cu un defibrilator în apropiere
  5. Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubiy, ucis într-un atac armat în Liov
  6. Bărbat prins de polițiști pe aeroportul din Capitală cu mai multe bancnote contrafăcute, după o sesizare la poliție
  7. Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre dosarele lui Iliescu: „Prin decesul acestuia, verificarea sa penală încetează, însă adevărul trebuie căutat în continuare”
  8. Ministrul Justiției, în scandalul reformei pensiilor magistraților: „Pentru a-i feri de tentații, magistrații trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare”
  9. Ministrul Justiției Radu Marinescu le transmite păgubiților Nordis ”să aibă încredere în sistemul de justiţie”
  10. ”Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici mascată nu poate să fie”, susține ministrul Justiției despre protestul magistraților