Suspect arestat în cazul asasinatului fostului președinte al Parlamentului Ucrainei. „Crima a fost planificată cu atenție” VIDEO

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 08:11
454 citiri
Suspect arestat în cazul asasinatului fostului președinte al Parlamentului Ucrainei. „Crima a fost planificată cu atenție” VIDEO
Andrii Parubî FOTO: X/ Iuliia Mendel

Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a anunțat Volodimir Zelenski.

„Suspectul a dat o primă declarație”, a precizat Zelenski, președintele Ucrainei, pe aplicația de mesagerie Telegram. „În prezent se desfășoară acțiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime.”

Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Lviv, din vestul țării, caz pe care Zelenski l-a calificat drept „o crimă oribilă” și „o problemă de securitate într-o țară aflată în război”.

El a fost președinte al parlamentului din aprilie 2016 până în august 2019 și a fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014 care cereau relații mai strânse cu Uniunea Europeană.

„Mulțumesc forțelor de ordine pentru acțiunea lor rapidă și coordonată. Toate circumstanțele acestei crime oribile trebuie descoperite”, a declarat Zelenski.

Presupusul atacator a fost reținut peste noapte în regiunea Khmelnytskyi din vestul Ucrainei, a declarat ministrul afacerilor interne, Ihor Klymenko, pe Telegram.

„Multe detalii nu pot fi dezvăluite în acest moment”, a spus Klymenko. „Voi spune doar că crima a fost planificată cu atenție: mișcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu și a fost gândit un plan de fugă.”

Cum a avut loc atacul

Conform postului de radio Suspilne, atacatorul era deghizat în livrator și se deplasa pe o bicicletă electrică.

Poliția Națională a Ucrainei a anunțat că a primit o sesizare de urgență în jurul orei prânzului, referitoare la un incident armat în districtul Frankivsk, situat în sudul orașului Liov. Surse din cadrul forțelor de ordine, citate de Suspilne, au confirmat că suspectul purta haine specifice unui livrator și că se afla pe o bicicletă electrică.

Atacatorul s-a apropiat de Parubîi, a deschis focul și a fugit de la locul faptei, iar la fața locului au fost găsite șapte cartușe, potrivit acelorași surse. Biroul Procurorului General a declarat oficial că bărbatul înarmat a tras mai multe focuri asupra deputatului, ucigându-l pe loc. O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale surprinde momentul în care atacatorul scoate arma din rucsac, se apropie de Parubîi și îl împușcă.

Răgazul oferit de Trump lui Putin pentru pace în Ucraina se apropie de sfârșit. Zelenski: „Contăm pe o poziție fermă a SUA”
Răgazul oferit de Trump lui Putin pentru pace în Ucraina se apropie de sfârșit. Zelenski: „Contăm pe o poziție fermă a SUA”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski reamintește că, în urmă cu două săptămâni, liderul SUA, Donald Trump, a dat Rusiei un termen de două săptămâni pentru a-și demonstra...
Vicepreşedintele american JD Vance spune că cearta faimoasă cu Zelenski din Biroul Oval a avut părți bune. „A fost util pentru poporul american să vadă asta”
Vicepreşedintele american JD Vance spune că cearta faimoasă cu Zelenski din Biroul Oval a avut părți bune. „A fost util pentru poporul american să vadă asta”
Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri, 27 august, că faimosul său conflict din Biroul Oval cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, din februarie, a fost „util” și a...
#andrii parubii, #asasinat, #presedinte parlament ucraina, #razboi Ucraina, #Volodimir Zelenski , #Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, dupa ce l-au vazut 65 de minute cu Juventus
ObservatorNews.ro
Cat costa "strictul necesar" pentru inceputul anului scolar. Parintii scot din buzunar sume uriase
DigiSport.ro
FCSB a ratat marea lovitura: 18.600.000 de euro! Anuntul facut de UEFA

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția fundației Soros, după acuzațiile furibunde ale lui Donald Trump. Președintele SUA: „Soros și banda lui de psihopați au provocat daune grave țării noastre!”.
  2. Suspect arestat în cazul asasinatului fostului președinte al Parlamentului Ucrainei. „Crima a fost planificată cu atenție” VIDEO
  3. Mitingului anti-imigranți al neolegionarilor din Noua Dreaptă ar trebui interzis, crede Institutul ”Elie Wiesel”. Protestul, la o săptămână de la atacul asupra unui livrator
  4. Șoferii plătesc semnificativ mai mult pentru rovinietă de la 1 septembrie. Se dublează și costul amenzilor
  5. Rudy Giuliani, victima unui accident de mașină. În ce stare este fostul primar al New York-ului
  6. Ursula von der Leyen vine în România. Se vede cu Nicușor Dan la Constanța. De ce Ilie Bolojan nu va fi prezent la discuția cu preşedintele Comisiei Europene
  7. O echipă de cercetători spune că ar fi descoperit una dintre cheile apariției vieții pe Pământ. Totul se reduce la o „chimie foarte simplă”
  8. SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
  9. Politicienii din a patra cea mai mare țară din lume renunță la unele beneficii pentru a pune capăt protestelor naționale violente
  10. Europa are un plan „destul de precis” pentru a trimite trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen