Suspect arestat în cazul asasinatului fostului președinte al Parlamentului Ucrainei. „Crima a fost planificată cu atenție” VIDEO

Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a anunțat Volodimir Zelenski.

„Suspectul a dat o primă declarație”, a precizat Zelenski, președintele Ucrainei, pe aplicația de mesagerie Telegram. „În prezent se desfășoară acțiuni urgente de anchetă pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime.”

Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Lviv, din vestul țării, caz pe care Zelenski l-a calificat drept „o crimă oribilă” și „o problemă de securitate într-o țară aflată în război”.

El a fost președinte al parlamentului din aprilie 2016 până în august 2019 și a fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014 care cereau relații mai strânse cu Uniunea Europeană.

„Mulțumesc forțelor de ordine pentru acțiunea lor rapidă și coordonată. Toate circumstanțele acestei crime oribile trebuie descoperite”, a declarat Zelenski.

Presupusul atacator a fost reținut peste noapte în regiunea Khmelnytskyi din vestul Ucrainei, a declarat ministrul afacerilor interne, Ihor Klymenko, pe Telegram.

„Multe detalii nu pot fi dezvăluite în acest moment”, a spus Klymenko. „Voi spune doar că crima a fost planificată cu atenție: mișcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu și a fost gândit un plan de fugă.”

Cum a avut loc atacul

Conform postului de radio Suspilne, atacatorul era deghizat în livrator și se deplasa pe o bicicletă electrică.

Poliția Națională a Ucrainei a anunțat că a primit o sesizare de urgență în jurul orei prânzului, referitoare la un incident armat în districtul Frankivsk, situat în sudul orașului Liov. Surse din cadrul forțelor de ordine, citate de Suspilne, au confirmat că suspectul purta haine specifice unui livrator și că se afla pe o bicicletă electrică.

Atacatorul s-a apropiat de Parubîi, a deschis focul și a fugit de la locul faptei, iar la fața locului au fost găsite șapte cartușe, potrivit acelorași surse. Biroul Procurorului General a declarat oficial că bărbatul înarmat a tras mai multe focuri asupra deputatului, ucigându-l pe loc. O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale surprinde momentul în care atacatorul scoate arma din rucsac, se apropie de Parubîi și îl împușcă.

