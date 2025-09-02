Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului de la Kiev a recunoscut crima. Motivul pentru care l-a ucis pe Andrii Parubî VIDEO

Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului de la Kiev a recunoscut crima FOTO X/@NAFOvoyager

Ucraineanul suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean, sâmbătă, 30 august, la Liov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia, relatează AFP.

Potrivit unor înregistrări video difuzate de presa ucraineană, el invocă o ”răzbunare personală”.

🇺🇦 The suspect in the murder of Parubiy confessed to the crime: "Yes, I killed him, because he was nearby. If I lived in Vinnytsia, I would be Petya (Poroshenko). I want to be sentenced quickly, exchanged for prisoners of war, and go to Russia to look for my son's body” He also… pic.twitter.com/eQXXvvXUzM — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 2, 2025

”Da, recunosc că l-am ucis”, a declarat bărbatul într-o sală de tribunal.

El neagă orice colaborare cu Moscova, aşa cum susţin unele publicaţii.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani, originar din Liov, dă asigurări că este vorba despre o ”răzbunare personală pe autorităţile ucrainene”, după uciderea fiului său pe front.

