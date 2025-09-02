Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului de la Kiev a recunoscut crima. Motivul pentru care l-a ucis pe Andrii Parubî VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 17:01
796 citiri
Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului de la Kiev a recunoscut crima. Motivul pentru care l-a ucis pe Andrii Parubî VIDEO
Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului de la Kiev a recunoscut crima FOTO X/@NAFOvoyager

Ucraineanul suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean, sâmbătă, 30 august, la Liov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia, relatează AFP.

Potrivit unor înregistrări video difuzate de presa ucraineană, el invocă o ”răzbunare personală”.

”Da, recunosc că l-am ucis”, a declarat bărbatul într-o sală de tribunal.

El neagă orice colaborare cu Moscova, aşa cum susţin unele publicaţii.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani, originar din Liov, dă asigurări că este vorba despre o ”răzbunare personală pe autorităţile ucrainene”, după uciderea fiului său pe front.

Kievul acuză implicarea Rusiei în asasinarea lui Andrii Parubîi: „Știm că această crimă nu a fost accidentală”
Kievul acuză implicarea Rusiei în asasinarea lui Andrii Parubîi: „Știm că această crimă nu a fost accidentală”
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului președinte al parlamentului Andrii Parubîi, a declarat luni șeful poliției ucrainene, conform Reuters. Parubîi a fost împușcat...
Suspect arestat în cazul asasinatului fostului președinte al Parlamentului Ucrainei. „Crima a fost planificată cu atenție” VIDEO
Suspect arestat în cazul asasinatului fostului președinte al Parlamentului Ucrainei. „Crima a fost planificată cu atenție” VIDEO
Un suspect a fost arestat în cazul asasinării fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a anunțat Volodimir Zelenski. „Suspectul a dat o primă declarație”, a...
#andrii parubii, #fost presedinte parlament ucraina, #asasinare, #recunoastere crima , #Ucraina
