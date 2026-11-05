Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 11:59
298 citiri
Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență
FOTO: GSMArena

O problemă gravă de securitate descoperită în Android ar putea permite hackerilor să atace telefoanele fără ca utilizatorii să deschidă un link, să descarce un fișier sau să apese pe vreun mesaj suspect. Google a publicat deja o actualizare care rezolvă vulnerabilitatea, însă aceasta nu este disponibilă simultan pe toate dispozitivele.

Problema afectează telefoanele și tabletele care folosesc Android 14, 15, 16 și 17. Vulnerabilitatea, identificată prin codul CVE-2026-58868, poate permite atacatorilor să execute de la distanță cod pe dispozitivele vizate, fără să fie necesară vreo acțiune din partea proprietarului.

Spre deosebire de atacurile obișnuite, în care victimele sunt păcălite să acceseze pagini periculoase sau să instaleze aplicații infectate, această vulnerabilitate nu necesită o astfel de interacțiune.

Google nu a confirmat că problema este deja exploatată de hackeri, însă recomandarea este ca actualizările de securitate să fie instalate atunci când devin disponibile.

Cum verifici dacă telefonul Android este protejat împotriva atacului

Google a inclus remedierea în actualizarea de securitate Android din 1 noiembrie 2026. Telefoanele care au instalat acest pachet sau o versiune mai nouă beneficiază de corecția pentru vulnerabilitatea identificată.

Pentru verificare, utilizatorii trebuie să intre în aplicația Setări, să acceseze secțiunea „Despre telefon” și să caute informațiile referitoare la actualizarea de securitate Android.

Dacă data afișată este 1 noiembrie 2026 sau una ulterioară, remedierea este instalată. În cazul unei date mai vechi, telefonul nu a primit încă această corecție.

Disponibilitatea actualizării depinde de producătorul dispozitivului și, în anumite situații, de operatorul de telefonie mobilă.

Problema face parte dintr-un pachet mai amplu de vulnerabilități descoperite în Android. Buletinul de securitate publicat de Google pentru luna noiembrie include 216 probleme, dintre care 23 sunt considerate critice.

Alte două vulnerabilități din această categorie ar putea permite, de asemenea, executarea de cod de la distanță.

Google nu a inclus Android 12 și Android 13 printre versiunile afectate de vulnerabilitatea CVE-2026-58868.

Google a închis o rețea de peste 1,3 milioane de TV box-uri infectate. Producătorul este acuzat că ar fi instalat intenționat malware-ul
Google a închis o rețea de peste 1,3 milioane de TV box-uri infectate. Producătorul este acuzat că ar fi instalat intenționat malware-ul
Peste 1,3 milioane de TV box-uri și alte dispozitive cu Android ar fi făcut parte dintr-o rețea controlată de la distanță, fără știrea proprietarilor. Google spune că a destructurat...
Google oferă până la 12 salarii angajaților care acceptă să plece. De ce vrea compania să reducă personalul
Google oferă până la 12 salarii angajaților care acceptă să plece. De ce vrea compania să reducă personalul
Google a început să le ofere unor angajați posibilitatea de a părăsi voluntar compania în schimbul unor compensații financiare care pot ajunge până la 12 salarii lunare. Măsura face parte...
#Android, #Google , #android
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Pregatiti-va." 5 aspecte pe care Europa trebuie sa le ia in calcul dupa infrangerea lui Trump in fata democratilor
Adevarul.ro
De ce aduc firmele muncitori din Asia, desi ii costa cu 35% mai mult decat romanii. Explicatiile unui antreprenor
DigiSport.ro
Dupa ce a scris istorie la Como, Cesc Fabregas si-a ales viitoarea echipa

Fără Filtru Ep. 103 - Victoria democraților aduce României oportunități, dar și riscuri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un telefon mic, cu baterie pe care o poți schimba singur. Noul smartphone promite să reziste ani întregi
  2. Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență
  3. TradeVille – CNSP anticipează contracția economiei
  4. Planul unui milionar sibian pentru fostul ”Circ al Foamei” din centrul Bucureștiului. Cum va fi transformată clădirea din spatele Unirea Shopping Center
  5. De ce aleg antreprenorii muncitori din Asia în detrimentul românilor, deși costurile sunt mai mari. „Mai important decât salariul este factorul disciplină”
  6. USR propune instalarea panourilor fotovoltaice pe balcoanele și acoperișurile blocurilor ca să scadă factura de electricitate plătită de români
  7. Semnal îngrijorător pe piața muncii din România. Peste 60.000 de locuri de muncă au fost pierdute într-un singur an
  8. Ambele „tabere” politice, vinovate dacă nu ne iese pariul PNRR. „Să faci legi pe repede înainte, pentru a primi bani de la UE, este dovadă de provincialism”
  9. Elon Musk a ”aruncat la gunoi” 474 de milioane de dolari, după eșecul prietenilor republicani. Companiile sale cad pe bursă în SUA
  10. Florin Manole anunță că vrea să facă o reorganizare în ministerul pe care-l conduce. "Nu pentru că vreau să dau pe cineva afară"