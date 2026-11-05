Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență

O problemă gravă de securitate descoperită în Android ar putea permite hackerilor să atace telefoanele fără ca utilizatorii să deschidă un link, să descarce un fișier sau să apese pe vreun mesaj suspect. Google a publicat deja o actualizare care rezolvă vulnerabilitatea, însă aceasta nu este disponibilă simultan pe toate dispozitivele.

Problema afectează telefoanele și tabletele care folosesc Android 14, 15, 16 și 17. Vulnerabilitatea, identificată prin codul CVE-2026-58868, poate permite atacatorilor să execute de la distanță cod pe dispozitivele vizate, fără să fie necesară vreo acțiune din partea proprietarului.

Spre deosebire de atacurile obișnuite, în care victimele sunt păcălite să acceseze pagini periculoase sau să instaleze aplicații infectate, această vulnerabilitate nu necesită o astfel de interacțiune.

Google nu a confirmat că problema este deja exploatată de hackeri, însă recomandarea este ca actualizările de securitate să fie instalate atunci când devin disponibile.

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Cum verifici dacă telefonul Android este protejat împotriva atacului

Google a inclus remedierea în actualizarea de securitate Android din 1 noiembrie 2026. Telefoanele care au instalat acest pachet sau o versiune mai nouă beneficiază de corecția pentru vulnerabilitatea identificată.

Pentru verificare, utilizatorii trebuie să intre în aplicația Setări, să acceseze secțiunea „Despre telefon” și să caute informațiile referitoare la actualizarea de securitate Android.

Dacă data afișată este 1 noiembrie 2026 sau una ulterioară, remedierea este instalată. În cazul unei date mai vechi, telefonul nu a primit încă această corecție.

Disponibilitatea actualizării depinde de producătorul dispozitivului și, în anumite situații, de operatorul de telefonie mobilă.

Problema face parte dintr-un pachet mai amplu de vulnerabilități descoperite în Android. Buletinul de securitate publicat de Google pentru luna noiembrie include 216 probleme, dintre care 23 sunt considerate critice.

Alte două vulnerabilități din această categorie ar putea permite, de asemenea, executarea de cod de la distanță.

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Google nu a inclus Android 12 și Android 13 printre versiunile afectate de vulnerabilitatea CVE-2026-58868.

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