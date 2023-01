Tenismanul britanic Andy Murray, locul 66 mondial, s-a calificat joi în turul al treilea la Australian Open, deşi a fost condus cu 2-0 la seturi de australianul Thanasi Kokkinakis (159 ATP), pe care l-a învins în final cu 4-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 7-5 la capătul unui meci maraton de cinci ore şi 45 de minute, informează AFP şi Reuters.

Recordul pentru cel mai lung meci de la Australian Open rămâne finala câştigată de Novak Djokovic împotriva lui Rafael Nadal în 2012, după cinci ore şi 53 de minute.

La finalul celui mai lung meci din viața sa, Andy Murray a avut puterea să ofere un interviu savuros.

„Am o inimă mare”, a spus Murray, întrebat cum a reușit să facă față unui asemenea meci. "Cred că ai totul mare", i-a răspuns cel care a luat interviul. ”Nu sunt sigur că soția mea e de acord”, a replicat britanicul, spre amuzamentul tribunei.

"I think we should all get off to bed now!" 😴 Andy Murray wants his shuteye - as do we all! 🛌

