Tenismanul scoţian Andy Murray, dublu campion olimpic şi fost lider al clasamentului ATP, a obţinut prima sa victorie după cinci ani la Australian Open, impunându-se greu în cinci seturi, 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4, în faţa georgianului Nikoloz Basilaşvili, cap de serie numărul 21, marţi, la Melbourne.

La finalul partidei, părea că o parte dintre suporteri îl fluieră pe Andy Murray.

"E dureros. Acei tipi...", a spus Murray, căruia nu îi venea să creadă că după patru ore de meci are parte de o astfel de reacție.

Se pare însă că fanii strigau "Siu" - un sunet pe care-l face Cristiano Ronaldo după ce marchează.

Atunci când înscrie, portughezul sare în aer, face o rotație și scoate acest sunet pe care fanii australieni s-au chinuit să îl imite.

"Prima dată am crezut că mă fluieră. Apoi mi-am dat seama că îl imită pe Ronaldo", a declarat Murray.

