Termenul "epic" e prea mic pentru a descrie bătălia extraordinară care s-a dat între scoțianul Andy Murray și australianul Thanasi Kokkinakis.

Meciul s-a încheiat la 4 și 5 dimineața, ora Australiei, după cinci ore și 45 de minute de tenis presărat cu întoarceri de scor, mingi spectaculoase și multă dramă.

Kokkinakis a avut 6-4, 7-6 și 5-2 și părea că totul decurge în favoarea australianului de 26 de ani. Murray a găsit însă cumva resurse să întoarcă ceea ce părea pierdut. Deși venea după o altă partidă epuizantă, cu Berrettini, scoțianul de 35 de ani care și-a trecut "în palmares" și o operație la șold nu a abandonat lupta.

A fost protagonist și în punctul meciului (video mai jos) și a câștigat cu 4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5, după cinci ore și 45 minute.

Murray va juca în turul al treilea cu Roberto Bautista Agut.

Have you ever seen anything like that?@andy_murray • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/i7rJd0tiTN