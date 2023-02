Andy Murray, premier al Scoției? Reacția tenismenului: "Un post vacant interesant”

Tenismanul Andy Murray a ironizat, pe Twitter, posibilul său viitor în politică, lansând varianta unei posibile preluări a funcţiei de prim-ministru al Scoţiei după demisia de miercuri a lui Nicola Sturgeon, perspectivă pe care politiciana a susţinut-o cu umor, informează AFP.

"Un post vacant interesant. Căutam să intru în politică după ce voi înceta să mai joc", a scris jucătorul scoţian pe contul său de Twitter, postând un articol al BBC care anunţat demisia lui Nicola Sturgeon din funcţia de prim-ministru.

"Am spus că nu voi susţine pe nimeni pentru a mă înlocui, dar...", a reacţionat la puţin după aceea fostul premier, care s-a aflat în funcţie timp de opt ani, însoţindu-şi mesajul cu două emoticoane zâmbitoare.

Plecarea din funcţie a lui Nicola Sturgeon, o militantă acerbă pentru independenţa Scoţiei, a provocat o undă de şoc pentru viaţa politică britanică.

Nicola Sturgeon, în vârstă de 52 de ani, a refuzat totodată să-şi afirme sprijinul pentru un posibil succesor al său, printre numele vehiculate aflându-se adjunctul său, John Swinney, ministrul Finanţelor Kate Forbes, ministrul Sănătăţii Humza Yousaf.

La 35 de ani, Andy Murray, fost lider mondial şi triplu câştigător de Grand Şlem, a suferit o serie de accidentări la şold în 2017, care l-au făcut să se gândească la retragere în 2019. El a început să joace din nou consistent în 2022 şi se află într-o cursă de revenire în topul tenisului mondial.

