Andy Murray, un nou titlu la aproape 36 de ani: reacția genială a mamei jucătorului

Tenismanul britanic Andy Murray s-a impus duminică în turneul ATP Challenger de la Aix-en-Provence (Franţa), după ce l-a învins în finală pe americanul Tommy Paul.

Andy Murray (35 de ani, locul 52 ATP) l-a învins pe Tommy Paul (24 de ani, locul 17 ATP) în trei seturi, după o oră 54 de minute şi 50 de secunde de joc. Condus de Paul după primul set, cu 6-2, Andy Murray a revenit senzaţional şi s-a impus în următoarele două seturi, cu 6-1 şi 6-2, câştigând primul său titlu în anul 2023.

Este prima victorie a lui Murray asupra lui Tommy Paul din două întâlniri disputate până acum. Ei s-au mai întâlnit în sferturile turneului de la Stockholm, din 2021, când câştig de cauză a avut americanul.

Pentru Andy Murray, care va urca pe locul 42 ATP, este primul trofeu câștigat din 2019 încoace.

La meci a asistat și mama lui, Jody. Aceasta s-a declarat bucuroasă că a prins un loc în avion și a venit la Marseille cu doar 15 lire sterline, la timp pentru a vedea succesul fiului său.

"Am avut noroc că ryanair a avut un zbor direct la Marsilia în această dimineață și am putut ajunge la finală. Și a fost doar £ 14.99 🤣 ... a meritat de fiecare penny!".

