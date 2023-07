Andy Murray, ca o ”furtună” la Wimbledon. L-a spulberat pe tenismenul care era să facă accident când a aflat cu cine joacă

Tenismanul britanic Andy Murray, fostul lider al clasamentului ATP, a debutat cu dreptul la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, învingându/l în trei seturi, 6-3, 6-0, 6-1, pe compatriotul său Ryan Peniston, într-o partidă disputată marţi. pe terenul central de la All England Club.

Murray, în vârstă de 36 de ani, dublu câştigător al trofeului pe iarba londoneză, în 2013 şi 2016, îl va înfrunta în turul secund pe învingătorul partidei dintre grecul Stefanos Tsitsipas, favoritul numărul 5, şi austriacul Dominic Thiem, campion la US Open în 2020.

Interesantă a fost declarația lui Peniston după ce a aflat că îl va întâlni pe Murray în primul tur la Wimbledon.

"Mă întorceam de la prietena mea când am primit un mesaj de la antrenor: "Andy!". Este ceva incredibil. Aproape că am făcut accident, pentru că am început să gesticulez în mașină, eram atât de entuziasmat.

Îl cunosc bine pe Andy, suntem prieteni și ne antrenam mult împreună. Este un tip grozav. Am crescut privindu-l jucând, așa că acesta va fi un meci special. Trebuie să mă pregătesc și să dau 100%", a spus Peniston, citat de Tennis 365.

