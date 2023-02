Magic Murray: scoțianul a câștigat o partidă maraton cu un jucător de top

Tenismanul britanic Andy Murray, fostul lider al clasamentului mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP de la Doha, după ce a reuşit să-l învingă în trei seturi, 7-6 (7/5), 2-6, 7-5, pe germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre şi favoritul numărul 4, într-o partidă disputată miercuri.

Murray, în vârstă de 35 de ani, aflat în prezent pe locul 70 ATP, a avut nevoie de peste trei ore pentru a se impune în faţa lui Zverev, beneficiind şi de susţinerea publicului prezent în tribune.

În setul al treilea, când era condus cu 5-4, "veteranul" scoţian s-a aflat la două puncte de înfrângere pe serviciul său, dar a reuşit în final să-şi câştige ghemul, înainte de a face break pe serviciul lui Zverev.

El se va lupta pentru un loc în semifinale cu francezul Alexandre Muller (26 ani, locul 170 ATP), venit din calificări, care a produs surpriza reuşind să-l elimine în două seturi, 6-2, 6-4, pe olandezul Botic van de Zandschulp, cap de serie numărul 8.

De remarcat şi victoria australianului Christopher O'Connell în faţa spaniolului Roberto Bautista, dublu campion la Doha, cu 3-6, 7-6 (7/5), 6-4.

Rezultate - optimi de finală:

Andrei Rublev (Rusia/N.1) - Tallon Griekspoor (Olanda) 1-6, 6-1, 7-6 (8/6)

Jiri Lehecka (Cehia) - Emil Ruusuvuori (Finlanda) 6-2, 7-6 (7/2)

Andy Murray (Scoţia) - Alexander Zverev (Germania/N.4) 7-6 (7/5), 2-6, 7-5

Alexandre Muller (Franţa) - Botic van de Zandschulp (Olanda/N.8) 6-2, 6-4

Christopher O'Connell (Australia) - Roberto Bautista (Spania/N.5) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4

Alejandro Davidovich (Spania/N.7) - Soonwoo Kwon (Coreea de Sud) 6-3, 6-2

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.2) - Jason Kubler (Australia) 4-6, 6-1, 6-4

