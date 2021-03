Un jucator de tenis important s-a retras de la turneul de la Miami

Murray, dublu castigator al probei de simplu in 2009 si 2013, primise un wild card pentru turneul care incepe miercuri."Nu am avut probleme in timpul antrenamentului, m-am simtit bine, am facut niste exercitii la sala de gimnastica vineri, nicio problema. Apoi m-am trezit pe la trei dimineata, am simtit dureri in zona inghinala, nu pe partea in care am avut operatia.Cand m-am ridicat din pat, m-am chinuit destul de mult sa merg. Nu am idee ce am facut, este unul dintre acele lucruri ciudate. In fiecare zi situatia s-a imbunatatit progresiv, dar nu suficient", a spus Murray citat de Miami Herald.Scotianul a renuntat sa mearga la turneul de la Dubai de saptamana trecuta, dupa ce sotia sa a nascut al patrulea copil al cuplului.Si Novak Djokovici , Rafa Nadal, Roger Federer si Dominic Thiem au anuntat ca nu vor concura la Miami Open.CITESTE SI: