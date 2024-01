Spulberat în primul tur la Australian Open, veteranul Andy Murray a dat o declarație șoc

Tenismenul britanic Andy Murray (36 de ani) a fost eliminat luni în primul tur la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Numărul 44 ATP, fostul lider mondial Andy Murray a fost spulberat de argentinianul Tomas Martin Etcheverry (32 ATP), care s-a impus cu 6-4, 6-2, 6-2.

După meci, Andy Murray a oferit o declarație șoc, lăsând de înțeles că ia în calcul retragerea din tenis în acest an.

”Cu siguranță e posibil să fi fost ultima dată când am jucat aici”, a spus Murray.

