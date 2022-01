Britanicul Andy Murray a jucat prima finală ATP după 2 ani. Cum s-a descurcat fostul lider mondial

Rusul Aslan Karaţev l-a învins sâmbătă pe britanicul Andy Murray, 6-3, 6-3, după o oră şi 32 de minute de joc, în finala turneului de tenis ATP 250 de la Sydney, dotat cu premii totale de 521.000 de dolari.

Karaţev, locul 20 ATP şi principal favorit, una din marile revelaţii ale anului trecut, a obţinut la 28 de ani al treilea său titlu, la a patra finală din cariera sa, notează AFP.

Murray, fost lider mondial, ajuns la 34 de ani pe locul 135 din cauza accidentărilor, a disputat prima lui finală după mai bine de doi ani. El are 46 de turnee câştigate, ultimul în oraşul belgian Anvers în octombrie 2019.

