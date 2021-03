Andy Murray vrea sa se faca antrenor de fotbal dupa ce se va retrage din tenis

"Imi place sportul, asa ca m-ar interesa sa lucrez intr-un alt sport. Imi place foarte mult golful, asa ca a fi, de exemplu, un caddie (n.r. - indrumator) in circuitul de golf ar fi ceva ce mi s-ar parea interesant.Sa fiu apropiat si personal de jucatorii de golf de top si sa invat despre un alt sport de genul acesta si poate ca exista o oarecare intersectare intre cele doua sporturi din punct de vedere psihic, astfel incat sa pot ajuta un jucator de golf. Sau sa-mi iau licenta de antrenor in fotbal, asta ar fi amuzant de facut", a declarat Murray, pentru The Gentlemen's Jurnal.Un "caddie" de golf este o persoana care poarta gentile si crosele unui jucator de golf si ii ofera acestuia sfaturi si sprijin moral.Murray, 33 de ani, fost lider ATP si triplu castigator de grand slam, a suferit in 2019 o grava accidentare la sold si nu a mai reusit de atunci sa revina in prim-planul circuitului ATP.Scotianul este pasionat de golf, dar a precizat ca nu va trata acest sport cu seriozitate cat timp va juca tenis ca profesionist. Britanicul a folosit golful ca o parte importanta a refacerii sale dupa operatiile la sold.In ceea ce priveste fotbalul, tenismenul este un fan inflacarat al echipei Arsenal Londra , dar a recunoscut ca a tinut in tinerete cu echipa scotiana Hibernian. Fratele sau mai mare, Jamie, de asemenea jucator profesionist de tenis, este fan al echipei Manchester United