Andy Murray, scos din joc de coronavirus. Nu va participa la Autralian Open

Conform BBC Sports, britanicul, in varsta de 33 de ani, urma sa plece la Melbourne saptamana trecuta, dar nu i s-a permis sa calatoreasca pe un zbor charter inchiriat de organizatori, dupa ce s-a descoperit ca avea Covid-19 Murray era asimptomatic si iesise din autoizolare."Am fost in dialog permanent cu Tennis Australia pentru a incerca sa gasim o solutie care sa permita o anumita forma de carantina viabila, dar nu am reusit. Vreau sa multumesc tuturor celor de acolo pentru eforturile lor. Sunt devastat ca nu pot sa joc in Australia. Este o tara si un turneu pe care le iubesc", a spus Murray. Australian Open incepe la Melbourne Park cu trei saptamani mai tarziu decat de obicei, din cauza pandemiei de coronavirus CITESTE SI: