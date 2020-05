Revenire spectaculoasa in tenis

Ziare.

com

In varsta de 33 ani, Andy Murray a evoluat ultima oara in noiembrie 2019, cu ocazia fazei finale a Cupei Davis, care a avut loc la Madrid.Jucatorul scotian are in continuare probleme la soldul drept si a declarat, in luna februarie, ca se gandeste sa efectueze o noua interventie chirurgicala, dupa cea la care a fost supus in urma cu un an si jumatate.In luna martie, Murray a postat insa un videoclip in care putea fi vazut in timp ce se antreneaza, insa pandemia de coronavirus a intrerupt intre timp sezonul in circuitul ATP, o reluare a acestuia fiind asteptata in luna iulie.