Tenismenul Andy Murray, testat pozitiv cu noul coronavirus inaintea Australian Open

Potrivit sursei citate, tenismenul in varsta de 33 de ani a efectuat testul in urma cu cateva zile si are simptome usoare ale bolii. El s-a plasat in izolare si asteapta decizia organizatorilor Australian Open cu privire la participarea lui la turneu.Fost lider mondial si de cinci ori finalist la Melbourne, Murray, acum pe locul 123 ATP , a primit un wild card pentru primul grand slam al anului.Din cauza pandemiei de coronavirs, organizatorii au impus tuturor jucatorilor obligativitatea de a ajunge la Melbourne pana la 17 ianuarie si apoi efectuarea unei perioade de carantina de 14 zile.Intr-o situatia apropiata de cea a lui Murray s-a gasit americanul Tennys Sandgren, locul 50 ATP, care a iesit si el de curand pozitiv la testul pentru coronavirus. La interventia directorului AusOpen, Craig Tiley, Sandgren a primit acceptul sa se urce in avionul de Melbourne. Diferenta fata de cazul Murray este reprezentata de faptul ca americanul a avut Covid-19 in noiembrie.In mod ironic, britanicul s-a retras de Delray Beach, unul dintre primele turnee din 2021, tocmai pentru a minimiza posibilitatea de a contracta virusul.