Stupoare la Melbourne. Ce-a făcut Andy Murray după ce a câștigat un meci la 4 dimineața: ”Ce caută aici? Nu e deloc amuzant”

Andy Murray a reuşit o performanţă incredibilă şi l-a învins pe australianul Thanasi Kokkinakis, într-un meci epic la Australian Open, care s-a terminat, joi, la 04:05, ora locală, după ce a început la ora 22.20.

Murray s-a impus cu scorul de 4-6, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 6-3, 7-5, după un meci care s-a jucat timp de cinci ore şi 45 de minute.

A fost cel mai lung meci din cariera lui Murray, în vârstă de 35 de ani.

Ei bine, la numai 8 ore de la finalul partidei, Andy Murray s-a întors la arenele de la Melbourne pentru o sesiune de recuperare, spre stupefacția celor care l-au văzut pe britanic.

"Nu e deloc amuzant pentru Andy. L-am văzut înainte de meciul meu şi imediat mi-am spus: "Ce caută aici?". Asta e natura sportului nostru, nu sunt prea multe de făcut. Partida lui a început la o oră rezonabilă, 10 PM. Nu s-a încălcat nicio regulă, ce e de făcut dacă Andy şi Thanasi au făcut din bătălia lor o partidă atât de lungă?", a spus grecul Stefanos Tsitsipas după victoria contra olandezului Griekspoor.

Murray can't get enough of this place 😝@andy_murray is back at the #AusOpen just eight hours after his epic night.#AO2023 pic.twitter.com/Q6XXGuusfw