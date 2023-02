Prăbușire dramatică în 9 luni. Ce s-a întâmplat cu tenismena care în iunie 2022 era pe locul doi în lume

Tenismena Anett Kontaveit din Estonia (18 WTA) a fost nevoită să abandoneze miercuri meciul cu Shelby Rogers (SUA, 46 WTA), în turul al doilea al turneului de la Abu Dhabi.

Kontaveit, fost număr 2 mondial în iunie 2022, s-a retras de pe teren la scorul 4-6, 6-3, 4-1 pentru adversara sa.

Chinuită de probleme medicale, Kontaveit va suferi curând o prăbușire dramatică în clasamentul WTA, urmând cel mai probabil să iasă din Top 50 WTA, în condițiile în care are foarte multe puncte de apărat în perioada următoare.

Oh no...

Kontaveit is defending 500 points this week, 600 next week. She will likely leave the top 50 in two weeks which is kinda crazy. https://t.co/nPn3nqZeCk