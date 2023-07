Tenismena Anett Kontaveit din Estonia (81 WTA) a fost eliminată în turul doi al turneului de Grand Slam de la Wimbledon și s-a retras definitiv din tenis, la numai 27 de ani.

Anett Kontaveit a fost învinsă în turul doi de cehoaica Marie Bouzkova (33 WTA), scor 6-1, 6-2, provocând tristețe în arena de la Wimbledon și lacrimi în ochii mamei sale, prezentă în tribune.

Așa cum anunțase, Wimbledon 2023 a fost ultimul turneu din cariera jucătoarei care a fost la un moment dat pe locul 2 WTA, dar care e afectată de probleme medicale.

”vă anunț că îmi închei cariera de sportivă profesionistă. După mai multe vizite la medic, am fost informată că sufăr de degenerare a discului lombar”, este justificarea sportivei.

Before Anett Kontaveit leaves the court, she turns around & waves to the crowd one last time.

Her mother is in tears as her daughter’s career comes to an end.

The girl with the golden smile.

A career & person worth remembering. 🥹 pic.twitter.com/Hd9QNwkcBx