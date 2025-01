Cazurile tinerilor români pe care părinții nu îi lasă să se angajeze. “S-a lăsat cu ceartă, amenințări că nu-mi mai plătesc chiria”

Mulți tineri se confruntă cu opoziția părinților atunci când vor să facă primii pași spre independență financiară. Uneori, decizia de a accepta un job part-time sau într-un domeniu diferit de așteptările familiei poate genera tensiuni și chiar conflicte majore.

În spatele acestor dezacorduri se ascund atât dorința tinerilor de a-și lua viața în propriile mâini, cât și teama părinților de a-i vedea făcând alegeri pe care nu le înțeleg sau nu le aprobă.

O discuție pe această temă a fost deschisă în mediul online de o tânără studentă care a relatat că părinții îi interzic să lucreze.

“Ai mei nu-mi dau voie să mă angajez"

Este titlul sub care tânăra a relatat situația prin care trece, într-o postare pe Reddit.

"Mi-au făcut ai mei scandal monstru pentru că le-am zis că mă angajez barista la o cafenea.

Programul e bun, salariul la fel, am timp să mă ocup și de facultate. Problema e că în opinia lor n-am ce să caut la cafenea, că nu e de mine și altele. S-a lăsat cu ceartă, amenințări că nu-mi mai plătesc chiria. Au zis că îi bag în pământ, că îi îmbolnăvesc și în final au zis că ei știu mai bine decât mine, să fac ce zic ei și nu ce vreau eu.

Și acum nu știu ce să fac, chiar vreau să mă angajez, dar vreau să rămân în relații bune și cu ei și singura soluție e să fac cum zic ei“, a scris aceasta pe Reddit.

Ads

Postarea sa a strâns aproape 200 de comentarii. Și alții mărturisesc că au avut discuții asemănătoare cu părinții.

"Am rămas decât cu un gust amar că nu m-am simțit susținut"

“Ei uite prostia asta am pățit-o și eu în două situații.

Prima tot așa cu angajatul pe vară în timpul facultății, deci nu vorbim de combinat cu studii. Că nu, că ai toată viața la dispoziție (ceea ce ok, adevărat), dar eram și curios să văd despre ce e vorba. Nu cred că îmi strica un reality check.

Al doilea că voiam să merg și eu cu Work and Travel în state. Mi-a făcut tata scandal monstru că mă duc să spăl wc-uri, că de aia sunt eu student. Nu m-am dus, m-am resemnat, dar hei, cine crezi că a început să nu-și suporte tatăl? Pentru că reacțiile de genul ăsta de control au tot apărut cu diferite ocazii când voiam să ies din cuvântul lor.

Fast forward termin facultatea și am ocazia să plec în UK să-mi satisfac curiozitatea, fac și un master acolo, renunț dracu la orice idee (a lor de fapt, nu a mea) de a mă face avocat (am terminat dreptul la UB, apropo) și mă duc pe marketing căci asta îmi plăcea. Până la urmă am făcut cum am vrut, dar de ce a fost nevoie să ascult de ei 4 ani în plus până am fost cumva independent 100%? Nu am rămas decât cu un gust amar că nu m-am simțit susținut ci doar controlat.“

Ads

"Mentalitatea învechită"

Cineva crede că de vină este mentalitatea veche a părinților.

“Dacă le spuneai că te faci doctor bănuiesc că erau mândri? Mentalitatea învechită, copilul meu barman/ospătar, când mă întreabă lumea ce le zic, mă fac de ras.

Aceeași o avea soția, tot la vârsta ta, doar că pe ea nu o interesa părerea lor. Lucra în asigurări pe 15 mil, și când s-a decis să schimbe domeniul, au făcut scandal cum domne’ să se ducă ea să muncească nush unde, nu are cum.

Pentru ei nu era important salariul, sau cât de mult muncea, ci doar faptul că se mândreau că fata lor lucrează într-un domeniu bine văzut, plătit extrem de prost, dar bine văzut. Anul trecut când s-a angajat le-a spus că se angajează la Mc, maică-sa a plâns efectiv (ca idee salariul la Mc este mai mare decât salariul la anumite bănci, chiar dacă în banca ești bine văzut și la Mc plânge maică-ta).

Ai 20 de ani, fă ce vrei. Nu-ți plătesc chiria? Ok. Colegă de camera, tragi tare la job, mai un tips, te descurci. Spor!“

Ads

"Mama mi-a zis că am toată viața înainte să muncesc"

O tânără vede diferit lucrurile și explică perspectiva părinților trăită pe pielea ei.

“Chiar zilele trecute mi-a trecut gândul ăsta prin cap… că aveam goange să-mi iau job vara și mama mi-a zis că am toată viața înainte să muncesc. Acum am 34 de ani, viața a făcut să fiu singură cu un copil și nu e cea mai ușoară viață. Mergeam pe culoarele alea la lucru și-mi ziceam “ce bine era când aveam timp de plimbări și să citesc o carte. Ce dreptate a avut mama când mi-a zis că am toată viața înainte să muncesc!” Și câtă dreptate a avut!!! Devoram o carte pe zi când eram de vârsta ta și acum sunt fericită că am apucat să fac duș. Ai grijă să nu intri într-o zonă de manipulare totuși, dar dacă ai tăi te susțin, eu îți sugerez să te ocupi de tine cât de mult posibil. Citește, fă sport, găsește-ți un hobby care să-ți placă tare tare și poate pe viitor chiar se transformă într-o sursă de venit.”

“Sunt în EXACT aceeași situație. Nu îi bag în seama și nu le zic nimic, mâine am prima zi de muncă, iar cu prima ocazie îmi iau bagajele și plec. Lasă-i să facă scandal, dacă este ceva ce am învățat în 23 de ani de viață e că nu ai cum să îi mulțumești, indiferent de ce alegeri faci.“

Ads

"În țările civilizate părinții își încurajează copiii să își câștige singuri banii"

“Cum adică nu te lasă? Și ce anume nu e potrivit ca barista? În țările avansate tineretul începe să lucreze de pe la 15 ani plimbă câini, spală pe jos, servesc pe mese nu e nimic rău în asta să câștigi un ban de buzunar și în plus îți faci o experiență.

Ai tăi cred că dacă ieși de pe banca facultății te așteaptă cineva cu jobul la colț?“

"Înțeleg teama părinților"

Un tânăr care a trecut prin aceleași probleme recunoaște că îi înțelege totuși și pe părinți.

“În timp ce în țările civilizate părinții își încurajează copiii să își câștige singuri banii încă de la vârste fragede, venim noi, românii cu mentalitatea asta care se regăsește în mai bine din jumătate din familiile din țară. Mie când am vrut prima dată să mă angajez la 14 ani, mi-au spus “Ce îți lipsește? Nu îți luăm noi tot ce ai nevoie?” Actually nu….nu îmi luau tot ce avea nevoie un adolescent de clasa a 9-a, decât strictul necesar, aveam un buget de 5 lei/zi la școală, dacă îi aveam și pe aia. Apoi, după ce într-un final i-a convins frate-miu mai mare (major) că mergem să lucrăm împreună și va fi ok, m-au lăsat și și-au dat seama că a fost un lucru bun și benefic pentru mine. Ideea e că înțeleg teama părinților, odată ce ajungi să muncești în timpul facultății e posibil că din diferite motive să o lași mai moale cu facultatea, chiar dacă programul e bun, vei fi mai motivat să muncești și să câștigi bani decât să mergi la facultate unde de cele mai multe ori ai impresia că pierzi timpul și nu înveți nimic relevant și că oricum poți citi și tu cursurile singur. Însă, din păcate, părinții tăi nu înțeleg că probabil jobul asta îți va aduce mai mult bine decât rău pe termen lung. În locul tău, pentru că cel mai probabil îți cunoști părinții și te așteptai la o astfel de reacție, m-aș fi angajat fără să le spun nimic, le spuneam după câteva luni, eventual după prima sesiune, având ai dovadă că ai muncit dar ai luat și examenele din sesiune.”

Ads