Ce trebuie să faci ca CV-ul tău să fie remarcat dintr-o mie de aplicații: „Vei deveni un magnet pentru oportunități”

Când aplici pentru un job, CV-ul tău este doar primul pas. Dintr-o mie de candidați, doar câțiva ies în evidență și ajung la interviu. Secretul nu e doar experiența sau studiile — ci brandul tău personal.

David Rosenstein, expert în branding personal și career coach, a explicat într-un articol publicat de cnbc.com cum să devii un magnet pentru oportunități și ce greșeli să eviți ca oamenii să te recomande cu încredere.

"Ca strateg de talente și career coach, cel mai bun sfat pe care îl pot da oricui vrea să avanseze în carieră este să-și dezvolte un brand personal bazat pe încredere și credibilitate.

De ce? Pentru că oamenilor le place să se asocieze cu persoane care îi fac să arate bine.

Câțiva ani în urmă, discutam cu un recrutor de la o companie mare de tehnologie. Mi-a spus că peste 1.000 de persoane au aplicat pentru un singur job. Cinzeci dintre ei au fost recomandați intern de un angajat. Aproximativ 10 persoane au avut pe cineva care a contactat personal recrutorul pentru a spune cât de grozavă este persoana recomandată și că s-ar potrivi perfect pentru rol.

Probabil îți poți imagina cu cine a vorbit el mai întâi. Când creezi un brand personal puternic, bazat pe credibilitate și încredere, poți deveni un magnet pentru oportunități. Iată cum."

Fă în așa fel încât oamenilor să le fie ușor să te ajute

"Ce au făcut cei 10 candidați remarcabili diferit? Nu și-au trimis CV-urile într-un vid. S-au adresat comunității lor, au cerut ajutor și au făcut astfel încât oamenii să poată răspunde simplu: „Desigur că vreau să recomand această persoană.”

Amintește-ți că atunci când ceri cuiva un favor în procesul de recrutare, acea persoană își leagă reputația de a ta.

Dacă observi că oamenii nu te ajută atunci când ceri, este posibil ca brandul tău personal să nu fie atât de de încredere pe cât crezi și oamenii să nu se simtă confortabil asociindu-se cu tine.

Ce poți face pentru a întări încrederea și confortul:

La întâlniri sau cafele cu colegii, reține detalii și formulează întrebări gândite pe baza lor. Fii specific. Oamenii vor observa că îți pasă și vor fi mai înclinați să aibă grijă și de tine.

Respectă promisiunile, termenele și arată-te prezent, chiar și la proiecte mici.

Fă-le ușor să te ajute. Dacă cineva a spus că va face o introducere și încă nu a făcut-o, în loc să te frustrezi sau să scrii un mesaj scurt „doar reamintesc”, întreabă-te cum ai putea să faci cererea și mai simplă pentru ei.

De exemplu, în loc să le ceri să scrie o introducere către cineva, oferă-te să o redactezi tu și ei doar să o copieze într-un mesaj."

Extinde cercul celor care te pot recomanda

Cercetările arată că „legăturile slabe” din rețeaua ta sunt mult mai probabil să te ajute într-o căutare de job. Aceste conexiuni sunt utile pentru că îți lărgesc aria de oportunități pe care le poți identifica și urmări.

O „legătură slabă” poate fi:

un fost coleg de facultate,

cineva cu care ai legat la un eveniment de networking,

un fost coleg din alt departament,

un freelancer cu care ai lucrat ocazional.

Dacă ai demonstrat că ești de încredere în interacțiunile voastre, și au auzit același lucru de la prieteni sau colegi comuni, există șanse mari să te recomande cu entuziasm.

Cum să construiești "legături slabe" eficiente:

Folosește LinkedIn pentru a filtra sau căuta conexiunile după companii, joburi sau cuvinte-cheie pentru a identifica cine ar putea fi o legătură slabă.

Cere inspirație de la oamenii din viața ta. Un coleg de facultate mi-a spus recent: „Știi pe cineva la această companie? Vreau să aflu mai multe despre industrie.” Împreună ne-am amintit câțiva colegi.

Plantează semințe pentru viitor. Când întâlnești oameni noi sau ești cu prietenii, menționează dorința de a afla mai multe despre un domeniu. Vei fi surprins cât de entuziasmați vor fi oamenii să te prezinte.

Nu știi niciodată ale cui opinii fac diferența

Câteva săptămâni în urmă am avut ocazia să recomand un contact mai îndepărtat din rețeaua mea.

Am primit un mesaj de la un manager de recrutare: „Hei David, pari conectat cu această persoană și ne gândim să îi facem o ofertă. Ce poți să ne spui despre ea?”

Imediat, brandul personal al acelei persoane, și cum îl percepeam eu, a fost luat în calcul în procesul de angajare.

Motivul pentru care am avut o părere atât de pozitivă:

În interacțiunile trecute, a fost constant și de încredere.

Era cineva la care oamenii apelau când erau blocați, fiind dispus să ajute.

S-a oferit voluntar să instruiască angajați noi de două ori.

Avea o prezență pozitivă și profesională pe rețelele sociale pe care o urmăream.

"Nu îți dai seama, dar managerii verifică și referințe „backchannel” — contactează oameni care nu sunt pe lista ta oficială — pentru a se asigura că persoana angajată poate să performeze.

Dacă ai un brand personal puternic, bazat pe credibilitate și încredere, aceste referințe te vor recomanda — chiar dacă nu le-ai cerut."

